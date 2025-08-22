В Польше строят совместный лагерь для обучения украинских военных: запуск запланирован на сентябрь

Польша совместно с Норвегией завершает строительство крупного военного учебного лагеря, где будут проходить подготовку украинские и польские войска. Первый курс стартует уже 1 сентября этого года.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет УНН.

Детали

На польском полигоне продолжается строительство масштабного учебного центра для украинских и польских военных. По словам Косиняка-Камыша, проект реализуется в партнерстве с Норвегией в рамках миссии НАТО.

Мы хотим помочь Украине, и делаем это на польской территории. Сотрудничество с Норвегией уже приносит конкретные результаты – подчеркнул чиновник.

Строительство стартовало 14 июля и сейчас ведется ускоренными темпами. Завершить его планируют до 1 сентября, после чего начнется первый учебный курс для украинских военных.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что обучение украинцев в Польше продолжается уже много месяцев, однако новый лагерь станет первым специально построенным для этих целей инфраструктурным объектом, созданным совместно с норвежскими союзниками.

