В Польше строят совместный лагерь для обучения украинских военных: запуск запланирован на сентябрь

Эксклюзив
12:16 • 1644 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
11:30 • 9138 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:01 • 11809 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
09:34 • 9968 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
08:26 • 11479 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
07:36 • 10391 просмотра
Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента
22 августа, 05:52 • 12920 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
22 августа, 01:26 • 22184 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24 • 44243 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 37759 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
ЦСК: информация о «дневниках» с фото Зеленского, копирующих образы Путина, является фейкомPhoto22 августа, 03:12 • 17891 просмотра
Ким Чен Ын наградил солдат КНДР, воевавших за Россию в Украине22 августа, 04:16 • 10766 просмотра
Уже 21 пострадавший от атаки рф в Мукачево, пожар до сих пор не потушенVideo22 августа, 05:44 • 3860 просмотра
На Херсонщине российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать позиции ВСУ - "АТЕШ"PhotoVideo08:13 • 11731 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 5406 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:30 • 9166 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
11:01 • 11822 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21 августа, 14:24 • 44250 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно успеть сделать на огороде и в саду21 августа, 14:05 • 15525 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 50337 просмотра
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Кайя Каллас
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Европа
Китай
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto11:46 • 1550 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 5566 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 21665 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 90769 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 83825 просмотра
Лекарственные средства
Нефть
Беспилотный летательный аппарат
Криптовалюта
COVID-19

В Польше строят совместный лагерь для обучения украинских военных: запуск запланирован на сентябрь

Киев • УНН

 • 388 просмотра

Польша и Норвегия завершают строительство военного учебного лагеря для украинских и польских войск. Первый курс стартует 1 сентября.

В Польше строят совместный лагерь для обучения украинских военных: запуск запланирован на сентябрь

Польша совместно с Норвегией завершает строительство крупного военного учебного лагеря, где будут проходить подготовку украинские и польские войска. Первый курс стартует уже 1 сентября этого года.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет УНН.

Детали

На польском полигоне продолжается строительство масштабного учебного центра для украинских и польских военных. По словам Косиняка-Камыша, проект реализуется в партнерстве с Норвегией в рамках миссии НАТО.

Мы хотим помочь Украине, и делаем это на польской территории. Сотрудничество с Норвегией уже приносит конкретные результаты

– подчеркнул чиновник.

Строительство стартовало 14 июля и сейчас ведется ускоренными темпами. Завершить его планируют до 1 сентября, после чего начнется первый учебный курс для украинских военных.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что обучение украинцев в Польше продолжается уже много месяцев, однако новый лагерь станет первым специально построенным для этих целей инфраструктурным объектом, созданным совместно с норвежскими союзниками.

Польша не будет отправлять свои войска в Украину - министр обороны20.08.25, 20:07 • 17897 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНаши за границей
НАТО
Владислав Косиняк-Камыш
Норвегия
Испания
Украина
Польша