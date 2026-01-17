$43.180.08
50.320.20
ukenru
12:49 • 646 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
12:29 • 1398 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
09:19 • 7728 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 19147 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 30452 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 29806 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 39996 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 26605 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 41395 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 34841 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 12341 перегляди
Ціни на золото падають на тлі фіксації прибутку та деескалації в Ірані17 січня, 04:30 • 12992 перегляди
Маріуполь занурився у темряву: удар по підстанції спричинив масовий блекаут17 січня, 06:41 • 11601 перегляди
Маск вимагає від OpenAI та Microsoft до 134 мільярдів доларів компенсації17 січня, 06:59 • 10770 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo07:26 • 10681 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою08:55 • 9334 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 39994 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 23538 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 55146 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 85823 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Давид Арахамія
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Село
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo07:26 • 10738 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 12398 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 12172 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 12072 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 23769 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Ракетний комплекс "Панцир"
Шахед-136

Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює

Київ • УНН

 • 1392 перегляди

В Україні запроваджено послаблення комендантської години для доїзду до Пунктів Незламності та пунктів обігріву. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а військовозобов'язаним - військово-обліковий документ.

Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює

Нові правила послабленої комендантської години дозволяють пішки або на транспортному засобі діставатися до Пунктів Незламності чи пунктів обігріву, при собі треба мати документ, що посвідчує особу, військовозобов'язаним - ще й військово-обліковий документ, а спецперепустка не потрібна, повідомили у МВС та перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький, пише УНН

Уряд ухвалив зміни до постанови, які дають можливість регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години на період надзвичайної ситуації в енергетиці (саме в цих зонах)

- повідомив Білошицький у соцмережах у суботу.

Як це працює

Заступник начальника патрульної поліції по пунктах розповів, як це працює:

  • у зоні дії і саме на час дії надзвичайної ситуації в енергетиці можна дістатися до Пунктів Незламності чи пункту обігріву цілодобово. Перепустки для цього не потрібні;
    • дозволяється рух приватного транспорту, якщо ви їдете саме до Пункту Незламності. Громадський транспорт та таксі - за рішенням місцевої влади, виходячи із безпекової ситуації;
      • з собою обов’язково потрібно мати документ, що посвідчує особу. А військовозобов'язані повинні мати й військово-обліковий документ на час дії воєнного стану;
        • рекомендується обирати найкоротший маршрут та неухильно виконувати вказівки органів влади, ДСНС і поліцейських.

          "Важливо, такий підхід застосовується й під час повітряної тривоги. Зазначені правила не скасовують чинні обмеження, а лише доповнюють їх", - зазначив Білошицький.

          Він зауважив, що всі рішення ухвалюються виключно через Раду оборони, за участі Сил безпеки та військового командування з урахуванням поточної ситуації.

          У МВС уточнили, що послаблення комендантської години допускається на територіях, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці, зокрема, дозволяється пересування пішки або на транспортному засобі виключно з метою прямування до Пунктів Незламності чи пунктів обігріву.

          Уряд дозволив гнучкі правила комендантської години: перше рішення очікується в Києві - віцепрем'єр16.01.26, 15:22 • 2534 перегляди

          Юлія Шрамко

          СуспільствоПолітика
          Олексій Білошицький
          Енергетика
          Повітряна тривога
          Мобілізація
          Воєнний стан
          Відключення світла
          Блекаут 
          Національна поліція України
          Міністерство внутрішніх справ України