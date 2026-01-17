$43.180.08
09:19 • 5466 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 16639 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 28411 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 28142 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 37672 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 26084 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 40908 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 34671 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 28955 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 26641 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает

Киев • УНН

 • 2 просмотра

В Украине введены послабления комендантского часа для проезда к Пунктам Несокрушимости и пунктам обогрева. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а военнообязанным - военно-учетный документ.

Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает

Новые правила ослабленного комендантского часа позволяют пешком или на транспортном средстве добираться до Пунктов Несокрушимости или пунктов обогрева, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, военнообязанным - еще и военно-учетный документ, а спецпропуск не нужен, сообщили в МВД и первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий, пишет УНН

Правительство приняло изменения в постановление, которые дают возможность регионам вводить гибкие правила комендантского часа на период чрезвычайной ситуации в энергетике (именно в этих зонах)

- сообщил Белошицкий в соцсетях в субботу.

Как это работает

Заместитель начальника патрульной полиции по пунктам рассказал, как это работает:

  • в зоне действия и именно на время действия чрезвычайной ситуации в энергетике можно добраться до Пунктов Несокрушимости или пункта обогрева круглосуточно. Пропуска для этого не нужны;
    • разрешается движение частного транспорта, если вы едете именно в Пункт Несокрушимости. Общественный транспорт и такси - по решению местных властей, исходя из ситуации с безопасностью;
      • с собой обязательно нужно иметь документ, удостоверяющий личность. А военнообязанные должны иметь и военно-учетный документ на время действия военного положения;
        • рекомендуется выбирать кратчайший маршрут и неукоснительно выполнять указания органов власти, ГСЧС и полицейских.

          "Важно, такой подход применяется и во время воздушной тревоги. Указанные правила не отменяют действующие ограничения, а лишь дополняют их", - отметил Белошицкий.

          Он отметил, что все решения принимаются исключительно через Совет обороны, с участием Сил безопасности и военного командования с учетом текущей ситуации.

          В МВД уточнили, что ослабление комендантского часа допускается на территориях, которые находятся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике, в частности, разрешается передвижение пешком или на транспортном средстве исключительно с целью следования в Пункты Несокрушимости или пункты обогрева.

          Правительство разрешило гибкие правила комендантского часа: первое решение ожидается в Киеве - вице-премьер16.01.26, 15:22 • 2528 просмотров

          Юлия Шрамко

