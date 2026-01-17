Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает

Новые правила ослабленного комендантского часа позволяют пешком или на транспортном средстве добираться до Пунктов Несокрушимости или пунктов обогрева, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, военнообязанным - еще и военно-учетный документ, а спецпропуск не нужен, сообщили в МВД и первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий, пишет УНН.

Правительство приняло изменения в постановление, которые дают возможность регионам вводить гибкие правила комендантского часа на период чрезвычайной ситуации в энергетике (именно в этих зонах) - сообщил Белошицкий в соцсетях в субботу.

Как это работает

Заместитель начальника патрульной полиции по пунктам рассказал, как это работает:

в зоне действия и именно на время действия чрезвычайной ситуации в энергетике можно добраться до Пунктов Несокрушимости или пункта обогрева круглосуточно. Пропуска для этого не нужны;

разрешается движение частного транспорта, если вы едете именно в Пункт Несокрушимости. Общественный транспорт и такси - по решению местных властей, исходя из ситуации с безопасностью;

с собой обязательно нужно иметь документ, удостоверяющий личность. А военнообязанные должны иметь и военно-учетный документ на время действия военного положения;

рекомендуется выбирать кратчайший маршрут и неукоснительно выполнять указания органов власти, ГСЧС и полицейских.

"Важно, такой подход применяется и во время воздушной тревоги. Указанные правила не отменяют действующие ограничения, а лишь дополняют их", - отметил Белошицкий.

Он отметил, что все решения принимаются исключительно через Совет обороны, с участием Сил безопасности и военного командования с учетом текущей ситуации.

В МВД уточнили, что ослабление комендантского часа допускается на территориях, которые находятся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике, в частности, разрешается передвижение пешком или на транспортном средстве исключительно с целью следования в Пункты Несокрушимости или пункты обогрева.

