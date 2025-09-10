Кіт Келлог прямував до Польщі, коли російські безпілотники атакували країну - CNN
Київ • УНН
Генерал Кіт Келлог, спецпосланець Трампа, був у дорозі до Польщі, коли почалася атака російських дронів. Він продовжить свою поїздку, кінцевою метою якої є Україна.
Спеціальний посланець Дональда Трампа генерал Кіт Келлог прямував до Польщі, коли країну атакували російські дрони. Келлог продовжить поїздку, кінцевим пунктом призначення якої буде Україна, повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
"За словами джерела, знайомого з його поїздкою, генерал Кіт Келлог, спеціальний посланець Трампа з питань України, прямував до Польщі, коли сталося вторгнення російських безпілотників", - говориться у повідомленні CNN.
Очікується, що Келлог продовжить поїздку до України найближчими днями, повідомило інше джерело.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський запропонував Польщі допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема "шахедів".
Віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш мав розмову з міністрави оборони країн-союзниць, зокрема і України.