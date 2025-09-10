$41.120.13
Ексклюзив
15:04 • 9610 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
13:48 • 21669 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
13:15 • 18564 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
12:25 • 22000 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 24087 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 53446 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 74971 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 59780 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 34159 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 38331 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Кіт Келлог прямував до Польщі, коли російські безпілотники атакували країну - CNN

Київ • УНН

 • 424 перегляди

Генерал Кіт Келлог, спецпосланець Трампа, був у дорозі до Польщі, коли почалася атака російських дронів. Він продовжить свою поїздку, кінцевою метою якої є Україна.

Кіт Келлог прямував до Польщі, коли російські безпілотники атакували країну - CNN

Спеціальний посланець Дональда Трампа генерал Кіт Келлог прямував до Польщі, коли країну атакували російські дрони. Келлог продовжить поїздку, кінцевим пунктом призначення якої буде Україна, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

"За словами джерела, знайомого з його поїздкою, генерал Кіт Келлог, спеціальний посланець Трампа з питань України, прямував до Польщі, коли сталося вторгнення російських безпілотників", - говориться у повідомленні CNN.

Очікується, що Келлог продовжить поїздку до України найближчими днями, повідомило інше джерело.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський запропонував Польщі допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема "шахедів".

Віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш мав розмову з міністрави оборони країн-союзниць, зокрема і України.

Павло Зінченко

