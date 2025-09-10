Кит Келлог направлялся в Польшу, когда российские беспилотники атаковали страну - CNN

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Эксклюзив
15:04 • 11102 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
13:48 • 25612 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
13:15 • 20238 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 23542 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 25400 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 55143 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 76607 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 60882 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 34297 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 38466 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1м/с
60%
756мм
Популярные новости
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 40627 просмотра
В Винницкой области задержан 23-летний учитель, который предположительно причастен к убийству двух своих учеников10 сентября, 10:25 • 39681 просмотра
Последствия российской атаки: в Виннице 31 пострадавший, поврежден промышленный объектPhoto10 сентября, 11:41 • 21207 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против 2600 россиян и компаний13:09 • 8592 просмотра
Необходимо установить, кто управлял беспилотниками: Фицо о российских дронах в Польше13:20 • 9932 просмотра
публикации
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
13:48 • 25609 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 55140 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 40837 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo10 сентября, 08:44 • 76602 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 60880 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляйен
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Литва
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 7326 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 76523 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 69867 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 66056 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 134532 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Financial Times
Дія (сервис)
E-6 Mercury
Детонатор

Кит Келлог направлялся в Польшу, когда российские беспилотники атаковали страну - CNN

Киев • УНН

 • 2860 просмотра

Генерал Кит Келлог, спецпосланник Трампа, был в пути в Польшу, когда началась атака российских дронов. Он продолжит свою поездку, конечной целью которой является Украина.

Кит Келлог направлялся в Польшу, когда российские беспилотники атаковали страну - CNN

Специальный посланник Дональда Трампа генерал Кит Келлог направлялся в Польшу, когда страну атаковали российские дроны. Келлог продолжит поездку, конечным пунктом назначения которой будет Украина, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

"По словам источника, знакомого с его поездкой, генерал Кит Келлог, специальный посланник Трампа по вопросам Украины, направлялся в Польшу, когда произошло вторжение российских беспилотников", - говорится в сообщении CNN.

Ожидается, что Келлог продолжит поездку в Украину в ближайшие дни, сообщил другой источник.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Польше помощь, обучение и опыт в сбитии российских дронов, в частности "шахедов".

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш имел разговор с министрами обороны стран-союзниц, в том числе и Украины.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Кит Келлог
Дональд Трамп
Владислав Косиняк-Камыш
Владимир Зеленский
Украина
Польша