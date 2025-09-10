Кит Келлог направлялся в Польшу, когда российские беспилотники атаковали страну - CNN
Киев • УНН
Генерал Кит Келлог, спецпосланник Трампа, был в пути в Польшу, когда началась атака российских дронов. Он продолжит свою поездку, конечной целью которой является Украина.
Специальный посланник Дональда Трампа генерал Кит Келлог направлялся в Польшу, когда страну атаковали российские дроны. Келлог продолжит поездку, конечным пунктом назначения которой будет Украина, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
"По словам источника, знакомого с его поездкой, генерал Кит Келлог, специальный посланник Трампа по вопросам Украины, направлялся в Польшу, когда произошло вторжение российских беспилотников", - говорится в сообщении CNN.
Ожидается, что Келлог продолжит поездку в Украину в ближайшие дни, сообщил другой источник.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Польше помощь, обучение и опыт в сбитии российских дронов, в частности "шахедов".
Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш имел разговор с министрами обороны стран-союзниц, в том числе и Украины.