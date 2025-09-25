$41.410.03
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об'єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
10:24 • 26010 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 24155 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 49799 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 50844 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 71486 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 53936 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 46782 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 42116 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталі
24 вересня, 11:04 • 72434 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Польща хоче самостійно збивати російські дрони над Україною без погодження з НАТО та ЄС

Київ • УНН

Польща планує змінити законодавство, щоб дозволити військовим діяти самостійно проти російських безпілотників над Україною, усуваючи бюрократичні обмеження 2022 року. Законопроєкт Міністерства оборони, поданий у червні, дозволить збивати дрони без погоджень НАТО та ЄС.

Польська влада готується змінити законодавство, щоб повернути військовим право діяти самостійно проти російських безпілотників, які з’являються над територією України. Про це повідомляє Еuractiv, пише УНН.

Деталі

Таким чином Варшава прагне усунути бюрократичні обмеження, запроваджені ще у 2022 році, які вимагають схвалення НАТО, ЄС та держави, де діятимуть польські війська.

За даними Gazeta Wyborcza, законопроєкт Міністерства оборони, поданий у червні, планують розглянути за пришвидшеною процедурою. Якщо поправки ухвалять, польські військові зможуть збивати російські дрони над Україною чи білоруссю без додаткових погоджень.

Попередні зміни, ухвалені урядом партії "Право і справедливість" напередодні повномасштабного вторгнення рф, фактично позбавили Варшаву можливості оперативно реагувати на повітряні загрози. Спеціальна комісія з розслідування російського впливу вже критикувала цю норму, називаючи її перешкодою для національної безпеки.

Нинішня коаліція заявляє про намір повернути принцип "спочатку діяти – потім питати", надаючи польській армії більше свободи для захисту повітряного простору та реагування на потенційні атаки.

Нагадаємо

У ніч з 9 на 10 вересня під час нічної атаки рф на Україну повітряний простір Польщі неодноразово порушувався безпілотниками. Було вжито заходів захисту. Безпілотники, які становили безпосередню загрозу, були збиті польською та союзницькою авіацією.

Але навіть тепер американські та західні розвідувальні служби не можуть дійти висновку, чи було це випадковістю, чи навмисною перевіркою оборони альянсу.

Міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підписали меморандум про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем.

Степан Гафтко

