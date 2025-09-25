Польща хоче самостійно збивати російські дрони над Україною без погодження з НАТО та ЄС
Київ • УНН
Польща планує змінити законодавство, щоб дозволити військовим діяти самостійно проти російських безпілотників над Україною, усуваючи бюрократичні обмеження 2022 року. Законопроєкт Міністерства оборони, поданий у червні, дозволить збивати дрони без погоджень НАТО та ЄС.
Польська влада готується змінити законодавство, щоб повернути військовим право діяти самостійно проти російських безпілотників, які з’являються над територією України. Про це повідомляє Еuractiv, пише УНН.
Деталі
Таким чином Варшава прагне усунути бюрократичні обмеження, запроваджені ще у 2022 році, які вимагають схвалення НАТО, ЄС та держави, де діятимуть польські війська.
За даними Gazeta Wyborcza, законопроєкт Міністерства оборони, поданий у червні, планують розглянути за пришвидшеною процедурою. Якщо поправки ухвалять, польські військові зможуть збивати російські дрони над Україною чи білоруссю без додаткових погоджень.
Попередні зміни, ухвалені урядом партії "Право і справедливість" напередодні повномасштабного вторгнення рф, фактично позбавили Варшаву можливості оперативно реагувати на повітряні загрози. Спеціальна комісія з розслідування російського впливу вже критикувала цю норму, називаючи її перешкодою для національної безпеки.
Нинішня коаліція заявляє про намір повернути принцип "спочатку діяти – потім питати", надаючи польській армії більше свободи для захисту повітряного простору та реагування на потенційні атаки.
Нагадаємо
У ніч з 9 на 10 вересня під час нічної атаки рф на Україну повітряний простір Польщі неодноразово порушувався безпілотниками. Було вжито заходів захисту. Безпілотники, які становили безпосередню загрозу, були збиті польською та союзницькою авіацією.
Але навіть тепер американські та західні розвідувальні служби не можуть дійти висновку, чи було це випадковістю, чи навмисною перевіркою оборони альянсу.
Міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підписали меморандум про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем.