Польша хочет самостоятельно сбивать российские дроны над Украиной без согласования с НАТО и ЕС
Киев • УНН
Польша планирует изменить законодательство, чтобы позволить военным действовать самостоятельно против российских беспилотников над Украиной, устраняя бюрократические ограничения 2022 года. Законопроект Министерства обороны, поданный в июне, позволит сбивать дроны без согласований НАТО и ЕС.
Польские власти готовятся изменить законодательство, чтобы вернуть военным право действовать самостоятельно против российских беспилотников, появляющихся над территорией Украины. Об этом сообщает Еuractiv, пишет УНН.
Детали
Таким образом Варшава стремится устранить бюрократические ограничения, введенные еще в 2022 году, которые требуют одобрения НАТО, ЕС и государства, где будут действовать польские войска.
По данным Gazeta Wyborcza, законопроект Министерства обороны, поданный в июне, планируют рассмотреть по ускоренной процедуре. Если поправки примут, польские военные смогут сбивать российские дроны над Украиной или Беларусью без дополнительных согласований.
Предыдущие изменения, принятые правительством партии "Право и справедливость" накануне полномасштабного вторжения РФ, фактически лишили Варшаву возможности оперативно реагировать на воздушные угрозы. Специальная комиссия по расследованию российского влияния уже критиковала эту норму, называя ее препятствием для национальной безопасности.
Нынешняя коалиция заявляет о намерении вернуть принцип "сначала действовать – потом спрашивать", предоставляя польской армии больше свободы для защиты воздушного пространства и реагирования на потенциальные атаки.
Напомним
В ночь с 9 на 10 сентября во время ночной атаки РФ на Украину воздушное пространство Польши неоднократно нарушалось беспилотниками. Были приняты меры защиты. Беспилотники, представлявшие непосредственную угрозу, были сбиты польской и союзнической авиацией.
Но даже теперь американские и западные разведывательные службы не могут прийти к выводу, было ли это случайностью или намеренной проверкой обороны альянса.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подписали меморандум о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам.