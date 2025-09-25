$41.380.00
Польша создает центр для внедрения украинского боевого опыта - министр обороны

Киев • УНН

 • 674 просмотра

Польша создает центр по внедрению украинского опыта ведения боевых действий, о чем заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Это позволит использовать впечатляющее развитие дронной промышленности Украины и ее внедрение в армии на уровне Альянса.

Польша создает центр для внедрения украинского боевого опыта - министр обороны

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о создании центра по "внедрению украинского опыта" ведения боевых действий. Об этом информирует УНН со ссылкой на польское издание РАР.

Подробности

В среду, 24 сентября, на конференции, посвященной мерам правительства по усилению обороноспособности, Владислав Косиняк-Камыш сообщил о планах создать центр по внедрению украинского боевого опыта.

Развитие дронной промышленности в Украине впечатляет, и внедрение ее в армии заслуживает нашего уважения и использования. Поэтому мы создали в структурах НАТО подразделение Центра анализа, обучения и образования НАТО – Украина, чтобы внедрить этот опыт на уровне Альянса

- сказал он.

Он также упомянул приобретение надводных и подводных дронных систем, о которых говорил на прошлой неделе с украинским коллегой Денисом Шмыгалем во время визита в Киев.

Косиняк-Камыш добавил, что также создается национальный центр по "внедрению украинского опыта", но не уточнил других подробностей.

Напомним

18 сентября вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения сотрудничества, в частности, в обучении управлению беспилотниками и развитию совместных отраслевых инициатив. 

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подписали меморандум о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам. Эта группа станет платформой для координации и разработки совместных инициатив, интеграции новейших технологий защиты и инициирования новых проектов.

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
НАТО
Владислав Косиняк-Камыш
Украина
Денис Шмыгаль
Киев
Польша