24 вересня, 18:42
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
Польща створює центр для впровадження українського бойового досвіду - міністр оборони

Київ • УНН

 • 848 перегляди

Польща створює центр з впровадження українського досвіду ведення бойових дій, про що заявив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. Це дозволить використовувати вражаючий розвиток дронної промисловості України та її впровадження в армії на рівні Альянсу.

Польща створює центр для впровадження українського бойового досвіду - міністр оборони

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про створення центру з "впровадження українського досвіду" ведення бойових дій. Про це інформує УНН з посиланням на польське видання РАР.

Деталі

У середу, 24 вересня на конференції, присвяченій заходам уряду з посилення обороноздатності, Владислав Косіняк-Камиш повідомив про плани створити центр із впровадження українського бойового досвіду.

Розвиток дронної промисловості в Україні вражає, і впровадження її в армії заслуговує на нашу повагу і використання. Тому ми створили в структурах НАТО підрозділ Центру аналізу, навчання та освіти НАТО – Україна, щоб впровадити цей досвід на рівні Альянсу

- сказав він.

Він також згадав придбання надводних і підводних дронних систем, про які говорив минулого тижня з українським колегою Денисом Шмигалем під час візиту до Києва.

Косіняк-Камиш додав, що також створюється національний центр з "впровадження українського досвіду", але не уточнив інших подробиць.

Нагадаємо

18 вересня віцепрем'єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш прибув до Києва з неоголошеним візитом для обговорення співпраці, зокрема, у навчанні управлінню безпілотниками та розвитку спільних галузевих ініціатив. 

Міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підписали меморандум про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем. Ця група стане платформою для координації та розробки спільних ініціатив, інтеграції новітніх технологій захисту та ініціювання нових проєктів.

Віта Зеленецька

