Польща створює центр для впровадження українського бойового досвіду - міністр оборони
Київ • УНН
Польща створює центр з впровадження українського досвіду ведення бойових дій, про що заявив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. Це дозволить використовувати вражаючий розвиток дронної промисловості України та її впровадження в армії на рівні Альянсу.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про створення центру з "впровадження українського досвіду" ведення бойових дій. Про це інформує УНН з посиланням на польське видання РАР.
Деталі
У середу, 24 вересня на конференції, присвяченій заходам уряду з посилення обороноздатності, Владислав Косіняк-Камиш повідомив про плани створити центр із впровадження українського бойового досвіду.
Розвиток дронної промисловості в Україні вражає, і впровадження її в армії заслуговує на нашу повагу і використання. Тому ми створили в структурах НАТО підрозділ Центру аналізу, навчання та освіти НАТО – Україна, щоб впровадити цей досвід на рівні Альянсу
Він також згадав придбання надводних і підводних дронних систем, про які говорив минулого тижня з українським колегою Денисом Шмигалем під час візиту до Києва.
Косіняк-Камиш додав, що також створюється національний центр з "впровадження українського досвіду", але не уточнив інших подробиць.
Нагадаємо
18 вересня віцепрем'єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш прибув до Києва з неоголошеним візитом для обговорення співпраці, зокрема, у навчанні управлінню безпілотниками та розвитку спільних галузевих ініціатив.
Міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підписали меморандум про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем. Ця група стане платформою для координації та розробки спільних ініціатив, інтеграції новітніх технологій захисту та ініціювання нових проєктів.
