Abrams, F-35 i Apache: Польща проводить масштабні військові навчання "Залізна брама"
Київ • УНН
У Польщі на військовому полігоні в Ожиші проходять масштабні навчання бронетанкових і військово-повітряних сил "Залізна брама". У них беруть участь військовослужбовці НАТО та техніка, включаючи танки Abrams і винищувачі F-35.
У Польщі в середу на військовому полігоні в Ожиші, розташованому приблизно за 100 кілометрів від стратегічно важливого Сувальського коридору, проходять масштабні навчання бронетанкових і військово-повітряних сил під кодовою назвою "Залізна брама" (Iron Gate), пише УНН з посиланням на TVN Info.
Деталі
У регіоні дислоковано батальйонну бойову групу НАТО, що складається з американських, британських, румунських та хорватських військовослужбовців.
За навчаннями спостерігатимуть, зокрема, віце-прем'єр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, а також польський генерал Веслав Кукула, начальник Генерального штабу Війська Польського.
На полігоні планується відпрацювати взаємодію різних родів військ: бронетанкових, механізованих, артилерійських та військово-повітряних. Серед представленої техніки будуть: танки Abrams, гаубиці K9, пускові установки WR-40 Langusta, міномети Rak, самохідні міномети Rosomak із вежею ZSSW-30, системи Piorun та Spike. Авіаційну підтримку забезпечать винищувачі F-35 та F-16, а також ударні вертольоти AH-64 Apache.
Демонстрація в Ожиші є частиною масштабних навчань "Залізний захисник" (Iron Defender) – найбільших військових навчань такого роду у Польщі у 2025 році. Навчання включають дії на суші, на морі і в повітрі за участю сухопутних військ, ВПС, ВМС, сил спеціального призначення і сил територіальної оборони. У навчаннях беруть участь 30 тисяч військовослужбовців та 600 одиниць техніки з Польщі та країн НАТО.
Паралельно польські військовослужбовці також беруть участь у навчаннях за кордоном - у Литві, Латвії та на стратегічно важливому острові Готланд у Швеції.
Напередодні в Устці пройшли військові навчання, де вперше у Польщі було продемонстровано систему Patriot. Подальші навчання заплановано на четвер на полігоні Нова-Демба.
