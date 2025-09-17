$41.180.06
09:20
Financial Times
Шахед-136
M1 Abrams
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Boeing AH-64 Apache

Abrams, F-35 и Apache: Польша проводит масштабные военные учения "Железные ворота"

Киев • УНН

 • 762 просмотра

В Польше на военном полигоне в Ожише проходят масштабные учения бронетанковых и военно-воздушных сил "Железные ворота". В них принимают участие военнослужащие НАТО и техника, включая танки Abrams и истребители F-35.

Abrams, F-35 и Apache: Польша проводит масштабные военные учения "Железные ворота"

В Польше в среду на военном полигоне в Ожише, расположенном примерно в 100 километрах от стратегически важного Сувалкского коридора, проходят масштабные учения бронетанковых и военно-воздушных сил под кодовым названием "Железные ворота" (Iron Gate), пишет УНН со ссылкой на TVN Info.

Детали

В регионе дислоцирована батальонная боевая группа НАТО, состоящая из американских, британских, румынских и хорватских военнослужащих.

За учениями будут наблюдать, в частности, вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, а также польский генерал Веслав Кукула, начальник Генерального штаба Войска Польского.

На полигоне планируется отработать взаимодействие различных родов войск: бронетанковых, механизированных, артиллерийских и военно-воздушных. Среди представленной техники будут: танки Abrams, гаубицы K9, пусковые установки WR-40 Langusta, минометы Rak, самоходные минометы Rosomak с башней ZSSW-30, системы Piorun и Spike. Авиационную поддержку обеспечат истребители F-35 и F-16, а также ударные вертолеты AH-64 Apache.

Демонстрация в Ожише является частью масштабных учений "Железный защитник" (Iron Defender) – крупнейших военных учений такого рода в Польше в 2025 году. Учения включают действия на суше, на море и в воздухе с участием сухопутных войск, ВВС, ВМС, сил специального назначения и сил территориальной обороны. В учениях принимают участие 30 тысяч военнослужащих и 600 единиц техники из Польши и стран НАТО.

Параллельно польские военнослужащие также участвуют в учениях за рубежом - в Литве, Латвии и на стратегически важном острове Готланд в Швеции.

Накануне в Устке прошли военные учения, где впервые в Польше была продемонстрирована система Patriot. Дальнейшие учения запланированы на четверг на полигоне Нова-Демба.

В Польше объявили о старте операции НАТО "Восточный страж"13.09.25, 13:02 • 4967 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
M1 Abrams
Boeing AH-64 Apache
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Латвия
НАТО
MIM-104 Patriot
Владислав Косиняк-Камыш
Литва
Швеция
F-16 Fighting Falcon
Польша