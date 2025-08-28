У Польщі розбився літак F-16 під час підготовки до авіашоу, пілот загинув

$41.320.08
Ексклюзив
15:40 • 13158 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
13:53 • 24641 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 81207 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 44273 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 58040 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 99288 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 115474 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 101520 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 115524 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 83452 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВА
28 серпня, 08:54 • 87919 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона
28 серпня, 09:33 • 176558 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн
28 серпня, 10:55 • 77602 перегляди
У Києві з-під завалів витягли ще одну жертву атаки рф: загиблих уже 18
28 серпня, 11:55 • 19889 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостів
14:30 • 41653 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
15:40 • 13160 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo14:30 • 41907 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року13:37 • 81215 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 183708 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 185923 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Реджеп Тайїп Ердоган
Руслан Кравченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Харків
Суми
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
27 серпня, 15:52 • 119098 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
27 серпня, 12:36 • 149616 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
27 серпня, 09:48 • 150863 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі
27 серпня, 09:12 • 142794 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка
27 серпня, 08:14 • 173665 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Ракетний комплекс "Панцир"
С-300
Бук (ЗРК)
COVID-19

У Польщі розбився літак F-16 під час підготовки до авіашоу, пілот загинув

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Винищувач F-16 розбився у польському Радомі під час підготовки до авіашоу Radom 2025, пілот загинув. Віце-прем'єр-міністр прямує до місця катастрофи.

У Польщі розбився літак F-16 під час підготовки до авіашоу, пілот загинув

У польському місті Радом розбився винищувач F-16 під час підготовки до авіашоу Radom 2025. Пілот загинув. Про це повідомив речник уряду Польщі Адам Шлапка в соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

У Радомі сталася трагедія. F-16 розбився під час підготовки до авіашоу. На жаль, пілот загинув. Віце-прем’єр-міністр Косиняк-Камиш поговорив з прем'єр-міністром і зараз прямує до місця катастрофи", - написав Шлапка.

На відео, поширеному у соцмережах, видно, як винищувач різко втрачає висоту і розбивається об землю.

Польські ЗМІ повідомляють, що літак розбився під час підготовки до авіашоу Radom 2025, яке має пройти цими вихідними. Злітно-посадкова смуга була зруйнована.

Нагадаємо

Уперше в історії Польщі жінка-офіцер стала пілотом літака F-16.

Павло Башинський

Новини Світу
Владислав Косіняк-Камиш
F-16 Fighting Falcon
Польща