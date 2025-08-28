У Польщі розбився літак F-16 під час підготовки до авіашоу, пілот загинув

У польському місті Радом розбився винищувач F-16 під час підготовки до авіашоу Radom 2025. Пілот загинув. Про це повідомив речник уряду Польщі Адам Шлапка в соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

У Радомі сталася трагедія. F-16 розбився під час підготовки до авіашоу. На жаль, пілот загинув. Віце-прем’єр-міністр Косиняк-Камиш поговорив з прем'єр-міністром і зараз прямує до місця катастрофи", - написав Шлапка.

На відео, поширеному у соцмережах, видно, як винищувач різко втрачає висоту і розбивається об землю.

Польські ЗМІ повідомляють, що літак розбився під час підготовки до авіашоу Radom 2025, яке має пройти цими вихідними. Злітно-посадкова смуга була зруйнована.

Нагадаємо

