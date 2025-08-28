В Польше разбился самолет F-16 во время подготовки к авиашоу, пилот погиб

В польском городе Радом разбился истребитель F-16 во время подготовки к авиашоу Radom 2025. Пилот погиб. Об этом сообщил представитель правительства Польши Адам Шлапка в соцсети Х, передает УНН.

Детали

В Радоме произошла трагедия. F-16 разбился во время подготовки к авиашоу. К сожалению, пилот погиб. Вице-премьер-министр Косиняк-Камыш поговорил с премьер-министром и сейчас направляется к месту катастрофы", - написал Шлапка.

На видео, распространенном в соцсетях, видно, как истребитель резко теряет высоту и разбивается о землю.

Польские СМИ сообщают, что самолет разбился во время подготовки к авиашоу Radom 2025, которое должно пройти в эти выходные. Взлетно-посадочная полоса была разрушена.

Напомним

Впервые в истории Польши женщина-офицер стала пилотом самолета F-16.