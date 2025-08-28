В Польше разбился самолет F-16 во время подготовки к авиашоу, пилот погиб

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Эксклюзив
15:40 • 13160 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
13:53 • 24643 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 81219 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 44277 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 58044 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 99290 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 115476 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 101521 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 115524 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 83452 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1м/с
59%
752мм
Популярные новости
Атака рф на Киев: на данный момент известно о 14 погибших и 38 раненых - КГВАPhotoVideo28 августа, 08:54 • 87920 просмотра
Лидеры "коалиции желающих" отреагировали на российские удары по Киеву: заявления Стармера и Макрона28 августа, 09:33 • 176559 просмотра
Ракеты рф пролетели в 50 метрах от делегации ЕС в Украине - фон дер Ляйен28 августа, 10:55 • 77602 просмотра
В Киеве из-под завалов извлекли еще одну жертву атаки рф: погибших уже 18Photo28 августа, 11:55 • 19889 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo14:30 • 41654 просмотра
публикации
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
15:40 • 13161 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo14:30 • 41923 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года13:37 • 81238 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 183716 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 185933 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Реджеп Тайип Эрдоган
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Харьков
Сумы
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 119103 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 149620 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 150864 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 142796 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 173666 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Ракетный комплекс "Панцирь"
Ракетная система С-300
ЗРК Бук
COVID-19

В Польше разбился самолет F-16 во время подготовки к авиашоу, пилот погиб

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Истребитель F-16 разбился в польском Радоме во время подготовки к авиашоу Radom 2025, пилот погиб. Вице-премьер-министр направляется к месту катастрофы.

В Польше разбился самолет F-16 во время подготовки к авиашоу, пилот погиб

В польском городе Радом разбился истребитель F-16 во время подготовки к авиашоу Radom 2025. Пилот погиб. Об этом сообщил представитель правительства Польши Адам Шлапка в соцсети Х, передает УНН.

Детали

В Радоме произошла трагедия. F-16 разбился во время подготовки к авиашоу. К сожалению, пилот погиб. Вице-премьер-министр Косиняк-Камыш поговорил с премьер-министром и сейчас направляется к месту катастрофы", - написал Шлапка.

На видео, распространенном в соцсетях, видно, как истребитель резко теряет высоту и разбивается о землю.

Польские СМИ сообщают, что самолет разбился во время подготовки к авиашоу Radom 2025, которое должно пройти в эти выходные. Взлетно-посадочная полоса была разрушена.

Напомним

Впервые в истории Польши женщина-офицер стала пилотом самолета F-16.

Павел Башинский

Новости Мира
Владислав Косиняк-Камыш
F-16 Fighting Falcon
Польша