Польща запускає програму оборонної підготовки: за рік планують навчити 400 тисяч людей

Ексклюзив
14:11 • 4916 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
12:47 • 11024 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
12:10 • 13524 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
11:26 • 14539 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 36335 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 31703 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 35537 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 49305 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38546 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32330 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 18824 перегляди
Кінбурнська коса зруйнована: екологи та військові повідомляють про катастрофічні наслідки 09:24 • 11922 перегляди
У Києві розслідують зникнення начальника відділення поліції та арештованих коштів 09:36 • 10184 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto09:50 • 18551 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto10:56 • 16182 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет

Ексклюзив

14:11 • 4894 перегляди
Ексклюзив
14:11 • 4894 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів13:00 • 8550 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto10:56 • 16423 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto09:50 • 18795 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема

Ексклюзив

6 листопада, 08:00 • 36322 перегляди
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 36322 перегляди
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 19020 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 23182 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 25147 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 41801 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 45991 перегляди
Польща запускає програму оборонної підготовки: за рік планують навчити 400 тисяч людей

Київ • УНН

 • 516 перегляди

Міністерство оборони Польщі запускає пілотну програму добровільної підготовки до оборони "wGotowości" з 22 листопада. Вона триватиме п'ять тижнів і охопить близько 400 тисяч громадян, включаючи дітей та людей похилого віку.

Польща запускає програму оборонної підготовки: за рік планують навчити 400 тисяч людей

У Польщі з 22 листопада стартує пілотна програма загальної добровільної підготовки до оборони "wGotowości", призначена для всіх громадян, оголосив у четвер віце-прем'єр та міністр національної оборони країни Владислав Косиняк-Камиш. Міністерство оборони Польщі планує навчити близько 400 тисяч осіб наступного року, пише УНН з посиланням на PAP та TVP Info.

Деталі

Як заявив Косиняк-Камиш, програма спрямована на підвищення соціальної стійкості, надання інформації та навчання необхідним навичкам усім охочим.

Нова програма, як вказується, має на меті підвищити знання та навички громадян у сфері оборони та підготувати суспільство до реагування на кризові ситуації та загрози національній безпеці.

Міністр оборони Польщі оголосив, що пілотна програма загальної добровільної підготовки до оборони "wGotowości" стартує 22 листопада цього року і триватиме п'ять тижнів.

Косиняк-Камиш пояснив, що програма складатиметься з кількох модулів і поширюватиметься на "всіх польських громадян, які бажають взяти участь". Це стосується і найменших – дітей, учнів початкової та середньої школи, співробітників та підприємств (індивідуальне та групове навчання), а також людей похилого віку.

Він пояснив, що зараз програма реалізується 132 підрозділами, в основному на базі Територіальних сил оборони, за участю Оперативного командування Збройних сил.

"Безпека Польщі залежить від сильної армії, міцних альянсів та нашої власної сили, сили нашого суспільства. Знання, інформація, вміння вести себе, розпізнавати сигнали, знаки, сигнали тривоги та укриття мають вирішальне значення. Це часто невоєнна діяльність, але вона зміцнює національну оборону та соціальну стійкість", – наголосив він.

Міністр оборони Польщі наголосив, що програма інтегрує всі доступні наразі навчальні програми.

Пакет занять, підготовлений фахівцями Міністерства національної оборони Польщі, як повідомляється, включатиме уроки першої допомоги, управління стресом та виживання в кризових ситуаціях. Учасники також навчаться допомагати службам та протидіяти дезінформації та кіберзагрозам.

Як повідомив заступник міністра Цезарій Томчик, останні шість місяців міністерство готувало інструкторів та зміни у законодавстві для запуску пілотної програми добровільної військової підготовки.

"Тільки у листопаді та грудні (...) ми навчимо близько 20 000 осіб індивідуально, але загальна кількість учасників навчання у листопаді та грудні за всіма формами становитиме близько 100 000 осіб", - сказав заступник міністра національної оборони Польщі.

Він додав, що у 2026 році міністерство планує навчити близько 400 000 осіб "індивідуально, у групах, у межах програми "Навчання з армією" ("Edukacji z wojskiem"), у межах підготовки резервістів та добровільної, обов'язкової військової служби".

"У 2026 році ми прагнемо, щоб навчання пройшло приблизно 400 000 осіб", - сказав Томчик. - Кожен громадянин зможе обрати курс, який його цікавить: базовий, перша допомога, виживання та кібербезпека".

Зареєструватися на навчання можна через додаток "mObywatel".

Польща та Румунія розгортають нову систему проти російських дронів - AP06.11.25, 13:59 • 1524 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Повітряна тривога
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Владислав Косіняк-Камиш
Польща