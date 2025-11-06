Польща запускає програму оборонної підготовки: за рік планують навчити 400 тисяч людей

У Польщі з 22 листопада стартує пілотна програма загальної добровільної підготовки до оборони "wGotowości", призначена для всіх громадян, оголосив у четвер віце-прем'єр та міністр національної оборони країни Владислав Косиняк-Камиш. Міністерство оборони Польщі планує навчити близько 400 тисяч осіб наступного року, пише УНН з посиланням на PAP та TVP Info.

Деталі

Як заявив Косиняк-Камиш, програма спрямована на підвищення соціальної стійкості, надання інформації та навчання необхідним навичкам усім охочим.

Нова програма, як вказується, має на меті підвищити знання та навички громадян у сфері оборони та підготувати суспільство до реагування на кризові ситуації та загрози національній безпеці.

Міністр оборони Польщі оголосив, що пілотна програма загальної добровільної підготовки до оборони "wGotowości" стартує 22 листопада цього року і триватиме п'ять тижнів.

Косиняк-Камиш пояснив, що програма складатиметься з кількох модулів і поширюватиметься на "всіх польських громадян, які бажають взяти участь". Це стосується і найменших – дітей, учнів початкової та середньої школи, співробітників та підприємств (індивідуальне та групове навчання), а також людей похилого віку.

Він пояснив, що зараз програма реалізується 132 підрозділами, в основному на базі Територіальних сил оборони, за участю Оперативного командування Збройних сил.

"Безпека Польщі залежить від сильної армії, міцних альянсів та нашої власної сили, сили нашого суспільства. Знання, інформація, вміння вести себе, розпізнавати сигнали, знаки, сигнали тривоги та укриття мають вирішальне значення. Це часто невоєнна діяльність, але вона зміцнює національну оборону та соціальну стійкість", – наголосив він.

Міністр оборони Польщі наголосив, що програма інтегрує всі доступні наразі навчальні програми.

Пакет занять, підготовлений фахівцями Міністерства національної оборони Польщі, як повідомляється, включатиме уроки першої допомоги, управління стресом та виживання в кризових ситуаціях. Учасники також навчаться допомагати службам та протидіяти дезінформації та кіберзагрозам.

Як повідомив заступник міністра Цезарій Томчик, останні шість місяців міністерство готувало інструкторів та зміни у законодавстві для запуску пілотної програми добровільної військової підготовки.

"Тільки у листопаді та грудні (...) ми навчимо близько 20 000 осіб індивідуально, але загальна кількість учасників навчання у листопаді та грудні за всіма формами становитиме близько 100 000 осіб", - сказав заступник міністра національної оборони Польщі.

Він додав, що у 2026 році міністерство планує навчити близько 400 000 осіб "індивідуально, у групах, у межах програми "Навчання з армією" ("Edukacji z wojskiem"), у межах підготовки резервістів та добровільної, обов'язкової військової служби".

"У 2026 році ми прагнемо, щоб навчання пройшло приблизно 400 000 осіб", - сказав Томчик. - Кожен громадянин зможе обрати курс, який його цікавить: базовий, перша допомога, виживання та кібербезпека".

Зареєструватися на навчання можна через додаток "mObywatel".

Польща та Румунія розгортають нову систему проти російських дронів - AP