14:11 • 2448 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
12:47 • 9422 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
12:10 • 12767 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
11:26 • 13793 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
6 ноября, 08:00 • 35200 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 31425 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 35342 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 49267 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38532 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
5 ноября, 15:51 • 32314 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
14:11 • 2454 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 08:00 • 35204 просмотра
Польша запускает программу оборонной подготовки: за год планируют обучить 400 тысяч человек

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Министерство обороны Польши запускает пилотную программу добровольной подготовки к обороне "wGotowości" с 22 ноября. Она продлится пять недель и охватит около 400 тысяч граждан, включая детей и пожилых людей.

Польша запускает программу оборонной подготовки: за год планируют обучить 400 тысяч человек

В Польше с 22 ноября стартует пилотная программа общей добровольной подготовки к обороне "wGotowości", предназначенная для всех граждан, объявил в четверг вице-премьер и министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. Министерство обороны Польши планирует обучить около 400 тысяч человек в следующем году, пишет УНН со ссылкой на PAP и TVP Info.

Детали

Как заявил Косиняк-Камыш, программа направлена на повышение социальной устойчивости, предоставление информации и обучение необходимым навыкам всем желающим.

Новая программа, как указывается, имеет целью повысить знания и навыки граждан в сфере обороны и подготовить общество к реагированию на кризисные ситуации и угрозы национальной безопасности.

Министр обороны Польши объявил, что пилотная программа общей добровольной подготовки к обороне "wGotowości" стартует 22 ноября этого года и продлится пять недель.

Косиняк-Камыш пояснил, что программа будет состоять из нескольких модулей и распространяться на "всех польских граждан, желающих принять участие". Это касается и самых маленьких – детей, учащихся начальной и средней школы, сотрудников и предприятий (индивидуальное и групповое обучение), а также пожилых людей.

Он пояснил, что сейчас программа реализуется 132 подразделениями, в основном на базе Территориальных сил обороны, с участием Оперативного командования Вооруженных сил.

"Безопасность Польши зависит от сильной армии, крепких альянсов и нашей собственной силы, силы нашего общества. Знания, информация, умение вести себя, распознавать сигналы, знаки, сигналы тревоги и укрытия имеют решающее значение. Это часто невоенная деятельность, но она укрепляет национальную оборону и социальную устойчивость", – подчеркнул он.

Министр обороны Польши подчеркнул, что программа интегрирует все доступные на данный момент учебные программы.

Пакет занятий, подготовленный специалистами Министерства национальной обороны Польши, как сообщается, будет включать уроки первой помощи, управления стрессом и выживания в кризисных ситуациях. Участники также научатся помогать службам и противодействовать дезинформации и киберугрозам.

Как сообщил заместитель министра Цезарий Томчик, последние шесть месяцев министерство готовило инструкторов и изменения в законодательстве для запуска пилотной программы добровольной военной подготовки.

"Только в ноябре и декабре (...) мы обучим около 20 000 человек индивидуально, но общее количество участников обучения в ноябре и декабре по всем формам составит около 100 000 человек", - сказал заместитель министра национальной обороны Польши.

Он добавил, что в 2026 году министерство планирует обучить около 400 000 человек "индивидуально, в группах, в рамках программы "Обучение с армией" ("Edukacji z wojskiem"), в рамках подготовки резервистов и добровольной, обязательной военной службы".

"В 2026 году мы стремимся, чтобы обучение прошли примерно 400 000 человек", - сказал Томчик. - Каждый гражданин сможет выбрать курс, который его интересует: базовый, первая помощь, выживание и кибербезопасность".

Зарегистрироваться на обучение можно через приложение "mObywatel".

Польша и Румыния разворачивают новую систему против российских дронов - AP06.11.25, 13:59 • 1430 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Воздушная тревога
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Владислав Косиняк-Камыш
Польша