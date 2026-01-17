$43.180.08
12:49 • 6314 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
12:29 • 11070 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 14005 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 25590 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 36435 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 33079 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 46229 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 27638 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 42541 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 35387 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Зеленський ввів санкції проти Паралімпійського комітету і Федерації кіберспорту рф

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Президент Зеленський запровадив санкції проти двох російських юридичних осіб та трьох громадян рф. Серед них – Паралімпійський комітет рф та Федерація комп’ютерного спорту росії.

Зеленський ввів санкції проти Паралімпійського комітету і Федерації кіберспорту рф

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти трьох фізичних осіб – громадян РФ та двох юридичних осіб: Паралімпійського комітету РФ та Федерації комп’ютерного спорту Росії. Відповідний указ президента України №60/2026 оприлюднений на сайті голови Держави, пише УНН.

Деталі

"Серед них – російський боксер та боєць, який публічно підтримує агресію РФ проти України та схвалює дії окупантів. Паралімпійський комітет Росії та його президент, а також Федерація комп’ютерного спорту Росії та її президент. Вони використовують спортивні майданчики для поширення антиукраїнських наративів і російської пропаганди, намагаючись у такий спосіб виправдати збройну агресію РФ проти України", - йдеться у повідомленні.

Фізичні особи, проти яких запроваджені санкції, – це громадяни Росії: боксер і боєць ММА Яков Букін; президент Паралімпійського комітету Росії Дмітрій Сміт та президент Федерації комп’ютерного спорту росії Павєл Рожков.

Зеленський запровадив нові санкції проти пропагандистів рф17.01.26, 16:57 • 1578 переглядiв

Ольга Розгон

Політика
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна