Зеленський ввів санкції проти Паралімпійського комітету і Федерації кіберспорту рф

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти трьох фізичних осіб – громадян РФ та двох юридичних осіб: Паралімпійського комітету РФ та Федерації комп’ютерного спорту Росії. Відповідний указ президента України №60/2026 оприлюднений на сайті голови Держави, пише УНН.

Деталі

"Серед них – російський боксер та боєць, який публічно підтримує агресію РФ проти України та схвалює дії окупантів. Паралімпійський комітет Росії та його президент, а також Федерація комп’ютерного спорту Росії та її президент. Вони використовують спортивні майданчики для поширення антиукраїнських наративів і російської пропаганди, намагаючись у такий спосіб виправдати збройну агресію РФ проти України", - йдеться у повідомленні.

Фізичні особи, проти яких запроваджені санкції, – це громадяни Росії: боксер і боєць ММА Яков Букін; президент Паралімпійського комітету Росії Дмітрій Сміт та президент Федерації комп’ютерного спорту росії Павєл Рожков.

Зеленський запровадив нові санкції проти пропагандистів рф