Зеленський запровадив нові санкції проти пропагандистів рф

Президент України Володимир Зеленський підписав нове рішення щодо запровадження санкцій. Обмеження стосуються осіб, які виправдовують агресію проти України та залучені до російської пропаганди. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Президент також повідомив, що погодив подальші санкційні кроки, рішення щодо яких буде ухвалене найближчим часом.

"Підписав, також, нове рішення щодо санкції - це санкції проти тих, хто виправдовує агресію та використовується росією в пропаганді. Погодив і наступні санкційні кроки - рішення незабаром. Тиск на росію повинен зберігатися і продовжуємо працювати на синхронізацію санкцій, і не тільки рішень партнерів в нашій юрисдикції, але й українських санкційних рішень в списках партнерів" - каже Зеленський

Нагадаємо

