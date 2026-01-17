Зеленський запровадив нові санкції проти пропагандистів рф

$43.180.08
50.320.20
ukenru
12:49 • 3578 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
12:29 • 6626 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
09:19 • 11612 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 22881 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 33582 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 31802 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 43513 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 27216 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 42022 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 35138 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Маріуполь занурився у темряву: удар по підстанції спричинив масовий блекаут17 січня, 06:41 • 13689 перегляди
Маск вимагає від OpenAI та Microsoft до 134 мільярдів доларів компенсації17 січня, 06:59 • 13011 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 14050 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 12397 перегляди
Італія затримала судно з чорним металом з росії, що порушувало санкціїPhotoVideo12:09 • 9918 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 12441 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 43521 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 25333 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 56981 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 87558 перегляди
Актуальнi люди
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Давид Арахамія
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Чернігівська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 14102 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 14602 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 13388 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 13162 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 24789 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Ракетний комплекс "Панцир"

Зеленський запровадив нові санкції проти пропагандистів рф

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав рішення про санкції проти осіб, які виправдовують агресію та залучені до російської пропаганди. Він також анонсував подальші санкційні кроки.

Зеленський запровадив нові санкції проти пропагандистів рф

Президент України Володимир Зеленський підписав нове рішення щодо запровадження санкцій. Обмеження стосуються осіб, які виправдовують агресію проти України та залучені до російської пропаганди. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Президент також повідомив, що погодив подальші санкційні кроки, рішення щодо яких буде ухвалене найближчим часом.

"Підписав, також, нове рішення щодо санкції - це санкції проти тих, хто виправдовує агресію та використовується росією в пропаганді. Погодив і наступні санкційні кроки - рішення незабаром. Тиск на росію повинен зберігатися і продовжуємо працювати на синхронізацію санкцій, і не тільки рішень партнерів в нашій юрисдикції, але й українських санкційних рішень в списках партнерів" - каже Зеленський

Нагадаємо

У ніч на 17 січня 2026 року в багатоповерхівці Салтівського району Харкова стався вибух. Мер Ігор Терехов повідомив про загиблих та постраждалих, причини з'ясовуються.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна
Харків