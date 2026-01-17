Зеленский ввел новые санкции против пропагандистов рф

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новое решение о введении санкций. Ограничения касаются лиц, оправдывающих агрессию против Украины и вовлеченных в российскую пропаганду. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Президент также сообщил, что согласовал дальнейшие санкционные шаги, решение по которым будет принято в ближайшее время.

"Подписал также новое решение о санкциях - это санкции против тех, кто оправдывает агрессию и используется Россией в пропаганде. Согласовал и следующие санкционные шаги - решение скоро. Давление на Россию должно сохраняться и продолжаем работать над синхронизацией санкций, и не только решений партнеров в нашей юрисдикции, но и украинских санкционных решений в списках партнеров", - говорит Зеленский.

