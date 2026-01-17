Зеленский ввел новые санкции против пропагандистов рф

$43.180.08
50.320.20
ukenru
12:49 • 3570 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
12:29 • 6610 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
09:19 • 11607 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 22876 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 33575 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 31799 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 43504 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 27213 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 42020 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 35138 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мариуполь погрузился во тьму: удар по подстанции вызвал массовый блэкаут17 января, 06:41 • 13689 просмотра
Маск требует от OpenAI и Microsoft до 134 миллиардов долларов компенсации17 января, 06:59 • 13011 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 14051 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 12397 просмотра
Италия задержала судно с черным металлом из россии, нарушавшее санкцииPhotoVideo12:09 • 9920 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 12429 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 43510 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 25330 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 56977 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 87555 просмотра
Актуальные люди
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Давид Арахамия
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Черниговская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 14086 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 14590 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 13381 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 13153 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 24781 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Ракетный комплекс "Панцирь"

Зеленский ввел новые санкции против пропагандистов рф

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал решение о санкциях против лиц, оправдывающих агрессию и вовлеченных в российскую пропаганду. Он также анонсировал дальнейшие санкционные шаги.

Зеленский ввел новые санкции против пропагандистов рф

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новое решение о введении санкций. Ограничения касаются лиц, оправдывающих агрессию против Украины и вовлеченных в российскую пропаганду. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Президент также сообщил, что согласовал дальнейшие санкционные шаги, решение по которым будет принято в ближайшее время.

"Подписал также новое решение о санкциях - это санкции против тех, кто оправдывает агрессию и используется Россией в пропаганде. Согласовал и следующие санкционные шаги - решение скоро. Давление на Россию должно сохраняться и продолжаем работать над синхронизацией санкций, и не только решений партнеров в нашей юрисдикции, но и украинских санкционных решений в списках партнеров", - говорит Зеленский.

Напомним

В ночь на 17 января 2026 года в многоэтажке Салтовского района Харькова произошел взрыв. Мэр Игорь Терехов сообщил о погибших и пострадавших, причины выясняются.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина
Харьков