Зеленский ввел новые санкции против пропагандистов рф
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал решение о санкциях против лиц, оправдывающих агрессию и вовлеченных в российскую пропаганду. Он также анонсировал дальнейшие санкционные шаги.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал новое решение о введении санкций. Ограничения касаются лиц, оправдывающих агрессию против Украины и вовлеченных в российскую пропаганду. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Президент также сообщил, что согласовал дальнейшие санкционные шаги, решение по которым будет принято в ближайшее время.
"Подписал также новое решение о санкциях - это санкции против тех, кто оправдывает агрессию и используется Россией в пропаганде. Согласовал и следующие санкционные шаги - решение скоро. Давление на Россию должно сохраняться и продолжаем работать над синхронизацией санкций, и не только решений партнеров в нашей юрисдикции, но и украинских санкционных решений в списках партнеров", - говорит Зеленский.
Напомним
В ночь на 17 января 2026 года в многоэтажке Салтовского района Харькова произошел взрыв. Мэр Игорь Терехов сообщил о погибших и пострадавших, причины выясняются.