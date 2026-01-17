$43.180.08
12:49
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
12:29
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета и Федерации киберспорта рф

Киев

 124 просмотра

Президент Зеленский ввел санкции против двух российских юридических лиц и трех граждан рф. Среди них – Паралимпийский комитет рф и Федерация компьютерного спорта россии.

Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета и Федерации киберспорта рф

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против трех физических лиц – граждан РФ и двух юридических лиц: Паралимпийского комитета РФ и Федерации компьютерного спорта России. Соответствующий указ президента Украины №60/2026 обнародован на сайте главы Государства, пишет УНН.

Подробности

"Среди них – российский боксер и боец, публично поддерживающий агрессию РФ против Украины и одобряющий действия оккупантов. Паралимпийский комитет России и его президент, а также Федерация компьютерного спорта России и ее президент. Они используют спортивные площадки для распространения антиукраинских нарративов и российской пропаганды, пытаясь таким образом оправдать вооруженную агрессию РФ против Украины", - говорится в сообщении.

Физические лица, против которых введены санкции, – это граждане России: боксер и боец ММА Яков Букин; президент Паралимпийского комитета России Дмитрий Смит и президент Федерации компьютерного спорта России Павел Рожков.

Зеленский ввел новые санкции против пропагандистов рф17.01.26, 16:57 • 1642 просмотра

Ольга Розгон

Политика
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина