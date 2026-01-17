Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета и Федерации киберспорта рф

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против трех физических лиц – граждан РФ и двух юридических лиц: Паралимпийского комитета РФ и Федерации компьютерного спорта России. Соответствующий указ президента Украины №60/2026 обнародован на сайте главы Государства, пишет УНН.

Подробности

"Среди них – российский боксер и боец, публично поддерживающий агрессию РФ против Украины и одобряющий действия оккупантов. Паралимпийский комитет России и его президент, а также Федерация компьютерного спорта России и ее президент. Они используют спортивные площадки для распространения антиукраинских нарративов и российской пропаганды, пытаясь таким образом оправдать вооруженную агрессию РФ против Украины", - говорится в сообщении.

Физические лица, против которых введены санкции, – это граждане России: боксер и боец ММА Яков Букин; президент Паралимпийского комитета России Дмитрий Смит и президент Федерации компьютерного спорта России Павел Рожков.

