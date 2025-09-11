$41.120.13
Швеція терміново перекидає до Польщі засоби ППО та додаткові літаки

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Польща отримує військову допомогу від союзників після нічних атак російських дронів. Швеція терміново відправляє засоби протиповітряної оборони та літаки, Нідерланди постачають системи багаторівневої оборони та військових.

Швеція терміново перекидає до Польщі засоби ППО та додаткові літаки

Швеція терміново відправила до Польщі засоби протиповітряної оборони та додаткові літаки. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає УНН.

Деталі

За його словами, після нічних атак російських дронів Польща отримує від союзників чіткі сигнали про надання допомоги.

Щойно я отримав інформацію від міністра оборони Швеції про термінове відправлення до Польщі чергової допомоги, зокрема засобів протиповітряної оборони та літаків. Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими союзниками

- зазначив Косіняк-Камиш.

Він додав, що Нідерланди постачають Польщі системи багаторівневої оборони - Patriot, системи Nasams, засоби протидії дронам, а також 300 солдатів.

"Чехія, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія та країни Балтії - всі союзники готові надати підтримку і роблять конкретні заяви. Застосування статті 4 Північноатлантичного договору - це рідкісна і серйозна ситуація", - наголосив польський міністр.

Нагадаємо

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".   

Також через незаплановану військову діяльність закрили повітряний простір над аеропортом Люблін (EPLB).

Польща вночі 9-10 вересня задіяла власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору. Це сталося після зальоту російських безпілотників під час атаки на Україну.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду через порушення повітряного простору російськими БПЛА. 

Два німецькі ЗРК Patriot, розгорнуті в Польщі, допомогли виявити російські безпілотники над польською територією. Понад десяток дронів порушили повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня.

Польща зафіксувала 19 російських безпілотників, які порушили її повітряний простір, збивши три з них. Країна активувала статтю 4 Північноатлантичного договору для консультацій з союзниками.

Російські дрони-камікадзе, атакуючи Україну, порушили повітряний простір Польщі, спричинивши міжнародний резонанс. Світові лідери закликають посилити підтримку України та оборону Європи.

МЗС Польщі викликало тимчасового повіреного у справах росії Андрія Ордаша після інциденту з російськими БПЛА. Це сталося після масованої повітряної атаки на Україну, під час якої російські дрони залетіли в повітряний простір Польщі.

Російське міноборони заявляє про "знищення" підприємств українського ОПК, одночасно відкидаючи причетність до падіння уламків БпЛА на території Польщі. Окупанти стверджують, що їхні дрони не могли долетіти до Польщі, попри факти зальотів.

Президент Зеленський запропонував Польщі допомогу та навчання у збитті російських дронів, включаючи "шахеди". Це сталося після того, як 19 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі.

У Польщі виявлено 16 російських дронів після нічного нальоту. Один з них впав на підрозділ Територіальної оборони, інший пошкодив дах господарської будівлі.

Віта Зеленецька

