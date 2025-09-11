Швеция срочно перебрасывает в Польшу средства ПВО и дополнительные самолеты
Киев • УНН
Польша получает военную помощь от союзников после ночных атак российских дронов. Швеция срочно отправляет средства противовоздушной обороны и самолеты, Нидерланды поставляют системы многоуровневой обороны и военных.
Швеция срочно направила в Польшу средства противовоздушной обороны и дополнительные самолеты. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает УНН.
Детали
По его словам, после ночных атак российских дронов Польша получает от союзников четкие сигналы об оказании помощи.
Только что я получил информацию от министра обороны Швеции о срочной отправке в Польшу очередной помощи, в частности средств противовоздушной обороны и самолетов. Мы находимся в постоянном контакте с нашими союзниками
Он добавил, что Нидерланды поставляют Польше системы многоуровневой обороны - Patriot, системы Nasams, средства противодействия дронам, а также 300 солдат.
"Чехия, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Финляндия и страны Балтии - все союзники готовы оказать поддержку и делают конкретные заявления. Применение статьи 4 Североатлантического договора - это редкая и серьезная ситуация", - подчеркнул польский министр.
Напомним
В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности".
Также из-за незапланированной военной деятельности закрыли воздушное пространство над аэропортом Люблин (EPLB).
Польша ночью 9-10 сентября задействовала собственные и союзные самолеты для безопасности воздушного пространства. Это произошло после залета российских беспилотников во время атаки на Украину.
Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства из-за нарушения воздушного пространства российскими БПЛА.
Два немецких ЗРК Patriot, развернутые в Польше, помогли обнаружить российские беспилотники над польской территорией. Более десятка дронов нарушили воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября.
Польша зафиксировала 19 российских беспилотников, нарушивших ее воздушное пространство, сбив три из них. Страна активировала статью 4 Североатлантического договора для консультаций с союзниками.
Российские дроны-камикадзе, атакуя Украину, нарушили воздушное пространство Польши, вызвав международный резонанс. Мировые лидеры призывают усилить поддержку Украины и оборону Европы.
МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России Андрея Ордаша после инцидента с российскими БПЛА. Это произошло после массированной воздушной атаки на Украину, во время которой российские дроны залетели в воздушное пространство Польши.
Российское минобороны заявляет об "уничтожении" предприятий украинского ОПК, одновременно отвергая причастность к падению обломков БПЛА на территории Польши. Оккупанты утверждают, что их дроны не могли долететь до Польши, несмотря на факты залетов.
Президент Зеленский предложил Польше помощь и обучение в сбитии российских дронов, включая "шахеды". Это произошло после того, как 19 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши.
В Польше обнаружено 16 российских дронов после ночного налета. Один из них упал на подразделение Территориальной обороны, другой повредил крышу хозяйственной постройки.
