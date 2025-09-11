$41.120.13
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 14826 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 37768 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 25237 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 28210 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 29653 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 60250 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 81483 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 64296 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 34835 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 38941 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Швеция срочно перебрасывает в Польшу средства ПВО и дополнительные самолеты

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Польша получает военную помощь от союзников после ночных атак российских дронов. Швеция срочно отправляет средства противовоздушной обороны и самолеты, Нидерланды поставляют системы многоуровневой обороны и военных.

Швеция срочно перебрасывает в Польшу средства ПВО и дополнительные самолеты

Швеция срочно направила в Польшу средства противовоздушной обороны и дополнительные самолеты. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает УНН.

Детали

По его словам, после ночных атак российских дронов Польша получает от союзников четкие сигналы об оказании помощи.

Только что я получил информацию от министра обороны Швеции о срочной отправке в Польшу очередной помощи, в частности средств противовоздушной обороны и самолетов. Мы находимся в постоянном контакте с нашими союзниками

- отметил Косиняк-Камыш.

Он добавил, что Нидерланды поставляют Польше системы многоуровневой обороны - Patriot, системы Nasams, средства противодействия дронам, а также 300 солдат.

"Чехия, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Финляндия и страны Балтии - все союзники готовы оказать поддержку и делают конкретные заявления. Применение статьи 4 Североатлантического договора - это редкая и серьезная ситуация", - подчеркнул польский министр.

Напомним

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности".

Также из-за незапланированной военной деятельности закрыли воздушное пространство над аэропортом Люблин (EPLB).

Польша ночью 9-10 сентября задействовала собственные и союзные самолеты для безопасности воздушного пространства. Это произошло после залета российских беспилотников во время атаки на Украину.

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства из-за нарушения воздушного пространства российскими БПЛА.

Два немецких ЗРК Patriot, развернутые в Польше, помогли обнаружить российские беспилотники над польской территорией. Более десятка дронов нарушили воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября.

Польша зафиксировала 19 российских беспилотников, нарушивших ее воздушное пространство, сбив три из них. Страна активировала статью 4 Североатлантического договора для консультаций с союзниками.

Российские дроны-камикадзе, атакуя Украину, нарушили воздушное пространство Польши, вызвав международный резонанс. Мировые лидеры призывают усилить поддержку Украины и оборону Европы.

МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России Андрея Ордаша после инцидента с российскими БПЛА. Это произошло после массированной воздушной атаки на Украину, во время которой российские дроны залетели в воздушное пространство Польши.

Российское минобороны заявляет об "уничтожении" предприятий украинского ОПК, одновременно отвергая причастность к падению обломков БПЛА на территории Польши. Оккупанты утверждают, что их дроны не могли долететь до Польши, несмотря на факты залетов.

Президент Зеленский предложил Польше помощь и обучение в сбитии российских дронов, включая "шахеды". Это произошло после того, как 19 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши.

В Польше обнаружено 16 российских дронов после ночного налета. Один из них упал на подразделение Территориальной обороны, другой повредил крышу хозяйственной постройки.

Вита Зеленецкая

