Швеция срочно перебрасывает в Польшу средства ПВО и дополнительные самолеты

Швеция срочно направила в Польшу средства противовоздушной обороны и дополнительные самолеты. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает УНН.

По его словам, после ночных атак российских дронов Польша получает от союзников четкие сигналы об оказании помощи.

Только что я получил информацию от министра обороны Швеции о срочной отправке в Польшу очередной помощи, в частности средств противовоздушной обороны и самолетов. Мы находимся в постоянном контакте с нашими союзниками