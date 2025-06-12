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Замедленная реакция, ноль ответственности: почему вождение в нетрезвом виде это проявление аморальности
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Замедленная реакция, ноль ответственности: почему вождение в нетрезвом виде это проявление аморальности
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Замедленная реакция, ноль ответственности: почему вождение в нетрезвом виде это проявление аморальности

Киев • УНН

 • 6584 просмотра

Психолог Елена Рахальская подчеркивает, что алкоголь тормозит реакцию водителя. Нардепа Кузьминых трижды задерживали за вождение без прав после штрафа за пьяное вождение.

Замедленная реакция, ноль ответственности: почему вождение в нетрезвом виде это проявление аморальности

Садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, человек должен понимать, что его реакция, концентрация и психические процессы в целом - заторможены. Кроме того, алкоголь создает иллюзию полного контроля, хотя на самом деле это совсем не так. Психолог Елена Рахальская пояснила в комментарии УНН, почему "пьяное" вождение не просто нарушение закона, но и признак серьезной угрозы для общества.

Есть люди, которые считают, что они абсолютно трезвы, даже когда уже употребили алкоголь. Алкоголь дает ощущение, что человеку подвластно все. Но это иллюзия. Даже если человеку кажется, что он все контролирует, алкоголь тормозит психические процессы. И в критический момент - например, когда на дорогу выбегает ребенок - такой человек реагирует слишком поздно. В общем, любая дискомфортная ситуация, будет сложнее для пьяного, чем для трезвого. Таких людей (ред. которые садятся пьяными за руль) мы не можем охарактеризовать положительно, потому что, еще раз повторяю: психология говорит о том, что психические свойства и процессы человека, который выпивает алкоголь, затормаживаются

- объясняет Рахальская.

Следует заметить, что алкоголь одинаково влияет, как на рядовых людей, так и на народных депутатов. 

Один из нардепов, которого поймали пьяным за рулем, это скандальный Сергей Кузьминых. Тогда суд оштрафовал его на 10 200 гривен и забрал права. Однако, решение суда, очевидно, не является авторитетным для Кузьминых, поэтому тот продолжал управлять без прав. За что был трижды задержан полицией. 

Политические элиты нового поколения должны быть примером законопослушания. Ведь ответственность начинается с повседневных действий. А если человек позволяет себе сесть за руль "под шафе", таким образом подвергая опасности других людей - водителей и пешеходов, можно ли назвать его ответственным? Ведь там, где пьяный за рулем - там часто пьяный во власти, и это уже вопрос не этики, а национальной безопасности.

Напомним

Нардепа, председателя подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета ВР по вопросам здоровья нации Сергея Кузьминых поймали на "горячем" во время получения взятки в 558 тысяч гривен. По версии следствия, он получил средства за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и одной из больниц в Житомирской области на поставку медицинского оборудования. 

Так, в конце января 2022 года, НАБУ зафиксировало передачу денег и опубликовало видео об этом. На нем человек с голосом, похожим на Кузьминых, обещает свое содействие и добавляет, что может решить вопрос со всеми медучреждениями области. 

1 января 2022 года тогдашний Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение. Сергея Кузьминых не задерживали из-за "депутатского иммунитета", однако он игнорировал допросы из-за чего его объявили в розыск. После нескольких дней "скрывания" нардепа все же задержали для избрания меры пресечения.

В мае 2022 года Кузьминых избрали меру пресечения в виде залога в 49 тысяч 600 гривен. Конечно залог за народного избранника внесли.

В сентябре 2022 года обвинительный акт по делу против Кузьминых направили в ВАКС для рассмотрения по существу. Сейчас продолжается стадия исследования доказательств. Однако, рассмотрение дела затягивается, в частности, из-за частой неявки Кузьминых. По информации предоставленной ВАКС, нардеп пропустил 22 судебных заседания. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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