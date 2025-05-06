россияне готовят десантную операцию в Херсонской области: поблизости замечено около 300 лодок

рф начинает подготовку к десантной операции на Херсонщине, вблизи замечено несколько сотен вражеских лодок. Цель захватчиков – взять под контроль Херсонщину и Николаевщину, уничтожив все вокруг. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил офицер водолазного отряда "ОМЕГА" Национальной гвардии Украины Юрий Ткачук, передает УНН.

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Ткачук отметил, что россияне пытаются высаживать десант на небольшие острова, которые контролируют Силы обороны Украины.

Враг начинает подготовку к десантной операции и уже несколько сотен кораблей замечено, речь шла о 300. Также мы видим, что была попытка высадки десанта на небольшие острова, которые пока под контролем Сил обороны Украины. К счастью все вражеские единицы ликвидированы - сообщил он.

Также офицер водолазного отряда добавил, что цель россиян – взять под контроль Херсонщину и Николаевщину.

Цель – правый берег Днепра, это контроль над Херсонщиной и Николаевщиной. Это большой амбициозный проект, который хочет реализовать наш враг. Сейчас у нас постоянное движение техники на Кинбурнской косе, время от времени там появляются вражеские автомобили, система РСЗО в частности. Оттуда также у нас большое количество обстрелов по нашему городу Очаков в Николаевской области - отметил Ткачук.

По его словам Силы обороны Украины также активно действуют на том участке и не дают захватчикам спуску, успешно уничтожая вражескую технику. На вопрос, зачем россиянам захватывать небольшие острова Ткачук объяснил, что это даст захватчикам возможность эффективнее использовать свое оружие, которое пока может не доставать до объектов, которые они стремятся уничтожить.

Постепенный захват островов позволяет расширять зону поражения для их техники, в частности для БПЛА, также минометы, ведь эффективное действие миномета – это от 5 км, поэтому им нужно приближаться к потенциальным объектам, которые они хотят уничтожить. А наш противник и имеет такую стратегию – они хотят уничтожить все вокруг, только тогда не будет смысла удерживать эти участки и находиться там силами обороны Украины и тогда они смогут зайти - объяснил он.

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