«Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

На днях на базе подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности состоялась важная встреча с представителями фармацевтического бизнеса, дистрибьюторами, аптечными сетями и профильными ассоциациями. Ее инициатором стал председатель подкомитета, народный депутат Сергей Кузьминых, который пригласил всех заинтересованных участников рынка для открытого обсуждения будущего законопроекта по регулированию фармацевтической деятельности, пишет УНН.

Ключевой месседж этой встречи - открытый диалог и комплексный подход. Сергей Кузьминых отметил, что новая законодательная инициатива будет писаться с нуля, с учетом мнения всех участников рынка, а не путем точечных изменений в законопроект №11493. Он четко выступил против фрагментарного внесения поправок и отметил необходимость создания системного, европейского законопроекта, который обеспечит справедливое и прозрачное регулирование фармацевтической деятельности.

Есть идея разработать, учитывая предложения всех участников фармрынка, глобальный, стратегический законопроект, связанный с аптечной и фармацевтической деятельностью. Ведь все мы прекрасно знаем и понимаем, что происходит на нашем фармрынке, и что пришло время это регулировать. Я пригласил вас с надеждой на то, что мы вместе достигнем понимания в этих вопросах и определим четкие и реальные планы деятельности фармацевтической отрасли, чтобы разработать сбалансированный законопроект - заявил Кузьминых на встрече

Один из важных акцентов, который сделал народный депутат, - это необходимость рассматривать фармрынок комплексно. Речь идет не только об отдельных аспектах, таких как ограничение дистрибьюторов или введение электронного каталога закупок. Закон должен четко определить основные правила фармацевтической деятельности, гарантии для участников рынка, механизмы ценообразования и контроля.

«Все прекрасно понимают, что пришло время делать определенные изменения, и они должны соответствовать европейскому законодательству. Мы выступаем за системное регулирование рынка в соответствии с лучшими стандартами и практиками, чтобы и производители, и дистрибьюторы, и аптеки понимали все свои возможности и права и одновременно чтобы фармрынок функционировал цивилизованно», - подчеркнул Кузьминых.

Нардеп в очередной раз подтвердил, что необходимо слышать всех участников процесса - от производителей до аптек, чтобы будущий закон не создавал дисбаланс и не ограничивал развитие фармацевтического рынка. Поэтому четкая позиция инициатора комплексного отдельного законопроекта по регулированию фармрынка дает надежду надеяться, что только европейский подход и прозрачные правила игры обеспечат стабильность, доступность лекарств и эффективное функционирование отрасли.

Напомним,

24 января на заседании комитета по вопросам здоровья нации министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко презентовал концепцию реформирования регулирования фармацевтического рынка. Предложения Минздрава касались снижения цены на лекарства путем электронных торгов между производителями, ограничения размера скидок и запрета ретробонусов. Не все предложенные изменения пришлись по душе народным депутатам, поэтому было принято решение разработать отдельный законопроект, который будет охватывать все аспекты функционирования фармацевтического рынка. Он должен учитывать права и обязанности производителей, дистрибьюторов и аптечных сетей.