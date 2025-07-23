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"Получили данные от спецслужб других стран": Генпрокурор раскрыл новые детали дела нардепа Христенко

Киев • УНН

 • 2236 просмотра

В деле народного депутата Федора Христенко, подозреваемого в государственной измене, исследуются материалы о передаче данных России и возможном влиянии на НАБУ, а также причастность к выезду олигарха Боголюбова.

"Получили данные от спецслужб других стран": Генпрокурор раскрыл новые детали дела нардепа Христенко

В деле действующего народного депутата от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко, которого подозревают в государственной измене, точка не поставлена. Об этом заявил Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

У нас есть уголовное производство, которое касается народного депутата Христенко. Установленные во время осуществления негласных следственных розыскных действий, конкретные разговоры и другие доказательства относительно использования полномочий народного депутата и возможное влияние, это еще расследуется и точка в этом уголовном производстве не поставлена

- заявил Кравченко.

Генпрокурор отметил, что материалы по передаче данных и работа на россию Христенко еще исследуются.

"Также мы получили данные от спецслужб других стран. Больше здесь рассказать не могу, ведь не могу раскрывать данные – это тайна следствия", - сказал Кравченко.

Кроме того, он прокомментировал возможную причастность Христенко к организации выезда олигарха Боголюбова из страны.

"Также мы получили влияние данного нардепа на НАБУ, на некоторых детективов. Нами получены предварительные доказательства и информация относительно возможной помощи двух детективов в сопровождении (олигарха - ред.) Боголюбова, когда он бежал и пересекал границу. Возможно, это совпадение обстоятельств и детективы, которые находились в вагоне просто двигались по своему заданию, командировке, а возможно помогали и прикрывали пересечение (им – ред.) границы. Поэтому эти материалы еще исследуются. Большой объем информации, дополнительных доказательств мы получили во время проведения обысков. Эта техника исследуется, анализируется информация. Это только начало в связи с тем, что я уже видел, какие доказательства получили после проведения тех или иных следственных процессуальных действий", - рассказал Кравченко.

Дополнение

В ОГП сообщали, что правоохранители разоблачили действующего народного депутата от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. По данным следствия, нардеп был топовым агентом ФСБ РФ и отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

Кроме того, Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задокументировали новые факты утечки из Национального антикоррупционного бюро Украины конфиденциальной информации, касающейся деятельности Бюро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Как сообщается, в рамках расследования по подозрению нардепа от "ОПЗЖ" Федора Христенко в государственной измене, во время обысков в жилище, в котором сейчас проживают его близкие родственники, правоохранители изъяли материалы негласных следственных действий в отношении фигурантов уголовных производств, находящихся в производстве НАБУ, а также десятки личных анкет кандидатов на должности детективов Бюро.

Справка

Федор Христенко - народный депутат Украины 9 созыва, избранный по избирательному округу №46 (Бахмут Донецкой области) от партии ОПЗЖ. Член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.

До полномасштабного вторжения РФ жил в селе Романков Киевской области. 14 февраля 2022 года выехал из Украины, арендовал элитную квартиру в Варшаве и с тех пор живет в Польше.

В 2020 году он отсутствовал только при рассмотрении 39 законодательных актов. Однако, несмотря на его присутствие, 1191 раз он игнорировал голосование. Кроме того, в истории голосования воздержался 225 раз, "за" проголосовал 212 раз и 23 раза был против. За свою работу в парламенте соавторство мужчины стоит лишь на 5 законопроектах. Один из них — о свободной экономической зоне и свободе перемещения переселенцев на Донбассе.

В феврале 2020 года Христенко отпраздновал День рождения своей жены в одном из самых фешенебельных заведений Москвы. Стоимость банкета составила около 1 млн долларов.

22 февраля 2022 года на заседании ВР не голосовал за осуждение признания РФ Л/ДНР и санкции против РФ. Христенко вошел в список прогульщиков среди народных депутатов Верховной Рады 9 созыва. По данным исследования Федор Христенко пропустил 94% голосований в промежутке от начала 2022 года и до мая 2023 года.

Еще один "влиятельный": после Христенко правоохранители должны обратить внимание на нардепа Кузьминых22.07.25, 10:18 • 270996 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
Варшава
Польша
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