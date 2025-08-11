Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых снова не явился в суд - прокурор требует принудительный привод

В Высшем антикоррупционном суде в очередной раз не состоялось слушание по делу народного депутата Сергея Кузьминых, обвиняемого в получении более полумиллиона гривен взятки, из-за его неявки, пишет УНН.

На этот раз адвокат Сергея Кузьминых заявил, что нардеп якобы госпитализирован в одну из житомирских больниц на прошлых выходных. И именно в связи с этим не может присутствовать на заседании. Соответственно, и рассмотреть дело без обвиняемого суд не может. При этом защитник не смог предоставить суду подтверждающие документы о госпитализации нардепа.

Поэтому рассмотрение дела снова откладывается до следующего понедельника, 18 августа 2025 года.

Тем временем прокурор ходатайствовал о принудительном приводе Сергея Кузьминых на судебное заседание, ведь тот уже далеко не впервые срывает рассмотрение дела. Однако, суд рассмотрение ходатайства отложил до следующего заседания. Ведь для решения этого вопроса необходимы подтверждающие документы о больничном нардепа – без них суд не может определить, является ли очередной пропуск заседания Кузьминых оправданным. Адвокат пообещал предоставить суду документы "как только получит их сам".

В этом контексте стоит упомянуть, что в видеодоказательствах по делу о полумиллионной взятке Кузьминых, ранее обнародованных НАБУ, лицо с голосом, как у нардепа, утверждает, что "имеет влияние на все больницы Житомирщины". Поэтому, можем предположить, что получить любые документы из одной из житомирских больниц, относительно необходимости неотложной госпитализации Кузьминых – будет не сложно.

Кроме того, на заседании сторона защиты заявила отвод коллегии судей. Адвокат просил не рассматривать его без обвиняемого, ведь тот с заявлением якобы не знаком. В конце концов суд отклонил заявление. Заметим, что заявление отводов судьям – это известная тактика защиты с целью затягивания рассмотрения дела, ведь в случае удовлетворения заявления, новый состав суда начинает его слушание с начала.

Добавим

Ранее УНН сообщал, что более половины слушаний по этому делу не состоялись из-за неявки самого Кузьминых и его адвокатов. Из более 86 назначенных заседаний 22 сорвались из-за отсутствия обвиняемого, а еще 31 – из-за игнорирования судебного процесса его защитниками.

Как и в этот раз, одной из причин такого большого количества "прогулов" судебных заседаний Кузьминых, были больничные. Кроме этого, вместо судебных заседаний, Кузьминых также выбирал командировки в Молдову "для укрепления межпарламентского сотрудничества" и другую депутатскую деятельность.

Юристы предполагают, что систематические пропуски могут быть частью общей тактики затягивания стороны защиты. А бывший заместитель генерального прокурора Алексей Баганец считает, что такое поведение подозреваемого может стать основанием для изменения меры пресечения на содержание под стражей.

Напомним

Сергея Кузьминых, народного депутата Украины, главу подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности, НАБУ разоблачило в январе 2022 года на получении 558 тыс. грн взятки. Процесс получения взятки даже удалось заснять. По данным следствия, средства были вознаграждением за содействие Кузьминых в подписании контрактов между частными компаниями и одной из больниц в Житомирской области. Обвинительный акт передали в ВАКС еще в сентябре 2022 года, почти три года назад. Несмотря на это, в августе 2025-го процесс все еще находится на стадии исследования доказательств и сопровождается массовыми срывами заседаний стороной защиты.