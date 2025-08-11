Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых снова не явился в суд - прокурор требует принудительный привод

$41.390.07
48.190.08
ukenru
12:35 • 28627 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
10:23 • 52362 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52 • 39960 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 97068 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 111573 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 97990 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 69508 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 117932 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 206301 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 129664 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
7.2м/с
46%
752мм
Популярные новости
Секретная служба США арендовала дом на Аляске для встречи Трампа и Путина - NYT11 августа, 06:46 • 91812 просмотра
Президент Азербайджана Алиев выделил $2 млн на помощь Украине08:11 • 32630 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto10:29 • 45306 просмотра
Советник Ермака о переговорах Трампа и Путина: не думаю, что на Аляске будут приняты геостратегические решения10:29 • 34143 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 35337 просмотра
публикации
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 28648 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 35622 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto10:29 • 45604 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
10:23 • 52375 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 97080 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Андрій Єрмак
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Германия
Львовская область
Реклама
УНН Lite
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 28648 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 91959 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 206309 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 356102 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 258705 просмотра
Актуальное
Facebook
Беспилотный летательный аппарат
Холм
Х-101
Пистолет

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых снова не явился в суд - прокурор требует принудительный привод

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

Народный депутат Сергей Кузьминых в очередной раз не явился на судебное заседание по делу о взяточничестве. Прокурор ходатайствовал о принудительном приводе, рассмотрение отложено.

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых снова не явился в суд - прокурор требует принудительный привод

В Высшем антикоррупционном суде в очередной раз не состоялось слушание по делу народного депутата Сергея Кузьминых, обвиняемого в получении более полумиллиона гривен взятки, из-за его неявки, пишет УНН.

На этот раз адвокат Сергея Кузьминых заявил, что нардеп якобы госпитализирован в одну из житомирских больниц на прошлых выходных. И именно в связи с этим не может присутствовать на заседании. Соответственно, и рассмотреть дело без обвиняемого суд не может. При этом защитник не смог предоставить суду подтверждающие документы о госпитализации нардепа.

Поэтому рассмотрение дела снова откладывается до следующего понедельника, 18 августа 2025 года.

Тем временем прокурор ходатайствовал о принудительном приводе Сергея Кузьминых на судебное заседание, ведь тот уже далеко не впервые срывает рассмотрение дела. Однако, суд рассмотрение ходатайства отложил до следующего заседания. Ведь для решения этого вопроса необходимы подтверждающие документы о больничном нардепа – без них суд не может определить, является ли очередной пропуск заседания Кузьминых оправданным. Адвокат пообещал предоставить суду документы "как только получит их сам".

В этом контексте стоит упомянуть, что в видеодоказательствах по делу о полумиллионной взятке Кузьминых, ранее обнародованных НАБУ, лицо с голосом, как у нардепа, утверждает, что "имеет влияние на все больницы Житомирщины". Поэтому, можем предположить, что получить любые документы из одной из житомирских больниц, относительно необходимости неотложной госпитализации Кузьминых – будет не сложно.

Кроме того, на заседании сторона защиты заявила отвод коллегии судей. Адвокат просил не рассматривать его без обвиняемого, ведь тот с заявлением якобы не знаком. В конце концов суд отклонил заявление. Заметим, что заявление отводов судьям – это известная тактика защиты с целью затягивания рассмотрения дела, ведь в случае удовлетворения заявления, новый состав суда начинает его слушание с начала.

Добавим

Ранее УНН сообщал, что более половины слушаний по этому делу не состоялись из-за неявки самого Кузьминых и его адвокатов. Из более 86 назначенных заседаний 22 сорвались из-за отсутствия обвиняемого, а еще 31 – из-за игнорирования судебного процесса его защитниками.

Как и в этот раз, одной из причин такого большого количества "прогулов" судебных заседаний Кузьминых, были больничные. Кроме этого, вместо судебных заседаний, Кузьминых также выбирал командировки в Молдову "для укрепления межпарламентского сотрудничества" и другую депутатскую деятельность.

Юристы предполагают, что систематические пропуски могут быть частью общей тактики затягивания стороны защиты. А бывший заместитель генерального прокурора Алексей Баганец считает, что такое поведение подозреваемого может стать основанием для изменения меры пресечения на содержание под стражей.

Напомним

Сергея Кузьминых, народного депутата Украины, главу подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности, НАБУ разоблачило в январе 2022 года на получении 558 тыс. грн взятки. Процесс получения взятки даже удалось заснять. По данным следствия, средства были вознаграждением за содействие Кузьминых в подписании контрактов между частными компаниями и одной из больниц в Житомирской области. Обвинительный акт передали в ВАКС еще в сентябре 2022 года, почти три года назад. Несмотря на это, в августе 2025-го процесс все еще находится на стадии исследования доказательств и сопровождается массовыми срывами заседаний стороной защиты.

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина
Молдова