Кендрик Ламар и Тейлор Свифт соревнуются за главные награды American Music Awards 2025 – СМИ

В понедельник, 26 мая, в Лас-Вегасе состоится церемония вручения American Music Awards (AMA) 2025, где главными претендентами на победу стали Кендрик Ламар и Тейлор Свифт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Ламар возглавляет список номинантов с десятью номинациями, включая "Артиста года" и "Песню года" за трек "Not Like Us".

Свифт, у которой уже 40 наград AMA, номинирована в 6 категориях.

Церемония состоится в Лас-Вегасе и будет транслироваться в прямом эфире на CBS в 20:00 по восточному времени США. Ведущей выступит Дженнифер Лопес, которая также запланирована как одна из исполнительниц вечера.

Песня Ламара "Not Like Us", направленная против канадского рэпера Дрейка, также номинирована на "Песню года" после того, как получила 5 премий Грэмми.

Дополнительно

Среди других номинантов на "Артиста года" – Ариана Гранде, Билли Айлиш, Сабрина Карпентер, Чаппел Роан, Морган Уоллен, Зак Браян и SZA.

Справка

American Music Awards – одна из самых престижных музыкальных премий США, победители которой определяются путем голосования фанатов. Номинации базируются на данных Billboard, включая продажи, стриминг и активность в социальных сетях.

Напомним

В 2024 году Тейлор Свифт установила рекорд по количеству наград AMA, доведя их количество до 40. В этом году у нее есть шанс увеличить этот показатель, соревнуясь в 6 категориях.

