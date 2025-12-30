$42.220.15
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничники
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 19013 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 18969 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 17530 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 19052 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 16268 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 15512 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 21885 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлю
30 декабря, 09:46 • 31247 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последним
30 декабря, 04:26 • 21626 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
На фронте произошло 142 боевых столкновения, враг нанес 3 ракетных и 34 авиационных удара - Генштаб

Киев • УНН

 • 12 просмотра

С начала суток 30 декабря на фронте произошло 142 боевых столкновения. Противник нанес три ракетных и 34 авиационных удара, совершил 2574 обстрела и 2759 ударов дронами-камикадзе.

На фронте произошло 142 боевых столкновения, враг нанес 3 ракетных и 34 авиационных удара - Генштаб

С начала суток 30 декабря на фронте произошло 142 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес три ракетных и 34 авиационных удара, применив три ракеты и сбросив 101 управляемую авиабомбу, совершил 2574 обстрела и 2759 ударов дронами-камикадзе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиаудара, сбросил пять авиабомб, совершил 60 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили восемь атак вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Старица и в сторону Избицкого и Лимана.

На Купянском направлении противник четыре раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в направлениях населенных пунктов Богуславка, Песчаное и Шийковка.

На Лиманском направлении враг совершил 10 атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Заречное, Новоселовка, Ямполь и в сторону населенных пунктов Новосергиевка, Дробышево, Ставки и Дружелюбовка.

На Славянском направлении наши воины отбили три атаки врага в районе Дроновки и в направлении Платоновки.

Зеленский: россия должна уже думать о "плане Б" - об окончании войны29.12.25, 12:59 • 3192 просмотра

На Краматорском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

Враг 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Константиновском направлении в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 28 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Ровное, Покровск, Мирноград, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Сухецкое, Гришино и Новопавловка.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 118 оккупантов, из них 68 - безвозвратно. Уничтожено семь единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники, три наземных роботизированных комплекса, семь БпЛА, две антенны управления. Кроме того, поражено орудие, четыре единицы автомобильной и две единицы специальной техники, одну артиллерийскую систему и семь укрытий для личного состава

- говорится в сводке.

На Александровском направлении наши защитники остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Ялта, Снежное, Вишневое, Приволье, Злагода, Рыбное и в направлениях Александрограда и Даниловки. Авиаудару подверглась Великомихайловка.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 22 боевых столкновения в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе Белогорье и в сторону Варваровки, до сих пор продолжаются два боестолкновения. Под авиаударами врага оказались Зализничное, Бойково, Святопетровка.

На Ореховском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил, однако ударил КАБами по населенным пунктам Орехов и Запорожье.

На Приднепровском направлении оккупанты дважды пытались идти вперед в районе Антоновского моста, но безрезультатно.

Напомним

По данным ЦПД, россияне не могут захватить Запорожье, и для города существуют только воздушные угрозы, а не пехотные. Иллюзия путина о быстром развале фронта поддерживается начальником генштаба герасимовым.

"Мир на горизонте" - Туск о мирных переговорах по войне в Украине30.12.25, 13:56 • 2746 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Гуляйполе
Купянск