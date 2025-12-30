На фронте произошло 142 боевых столкновения, враг нанес 3 ракетных и 34 авиационных удара - Генштаб

С начала суток 30 декабря на фронте произошло 142 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес три ракетных и 34 авиационных удара, применив три ракеты и сбросив 101 управляемую авиабомбу, совершил 2574 обстрела и 2759 ударов дронами-камикадзе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиаудара, сбросил пять авиабомб, совершил 60 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили восемь атак вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Старица и в сторону Избицкого и Лимана.

На Купянском направлении противник четыре раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в направлениях населенных пунктов Богуславка, Песчаное и Шийковка.

На Лиманском направлении враг совершил 10 атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Заречное, Новоселовка, Ямполь и в сторону населенных пунктов Новосергиевка, Дробышево, Ставки и Дружелюбовка.

На Славянском направлении наши воины отбили три атаки врага в районе Дроновки и в направлении Платоновки.

На Краматорском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

Враг 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Константиновском направлении в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 28 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Ровное, Покровск, Мирноград, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Сухецкое, Гришино и Новопавловка.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 118 оккупантов, из них 68 - безвозвратно. Уничтожено семь единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники, три наземных роботизированных комплекса, семь БпЛА, две антенны управления. Кроме того, поражено орудие, четыре единицы автомобильной и две единицы специальной техники, одну артиллерийскую систему и семь укрытий для личного состава - говорится в сводке.

На Александровском направлении наши защитники остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Ялта, Снежное, Вишневое, Приволье, Злагода, Рыбное и в направлениях Александрограда и Даниловки. Авиаудару подверглась Великомихайловка.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 22 боевых столкновения в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе Белогорье и в сторону Варваровки, до сих пор продолжаются два боестолкновения. Под авиаударами врага оказались Зализничное, Бойково, Святопетровка.

На Ореховском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил, однако ударил КАБами по населенным пунктам Орехов и Запорожье.

На Приднепровском направлении оккупанты дважды пытались идти вперед в районе Антоновского моста, но безрезультатно.

Напомним

