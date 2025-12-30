На фронті відбулося 142 бойових зіткнення, ворог завдав 3 ракетних та 34 авіаційних ударів - Генштаб

З початку доби 30 грудня на фронті вібулося 142 бойових зіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав трьох ракетних та 34 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 101 керовану авіабомбу, здійснив 2574 обстріли та 2759 ударів дронами-камікадзе.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаударів, скинув п’ять авіабомб, здійснив 60 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів в тому числі два з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили вісім атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Стариця та у бік Ізбицького й Лиману.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій в напрямках населених пунктів Богуславка, Піщане та Шийківка.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 10 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Зарічне, Новоселівка, Ямпіль та у бік населених пунктів Новосергіївка, Дробишеве, Ставки й Дружелюбівка.

На Слов’янському напрямку наші воїни відбили три атаки ворога в районі Дронівки та в напрямку Платонівки.

На Краматорському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

Ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Степанівки, Новопавлівки й Софіївки.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 28 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Рівне, Покровськ, Мирноград, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сухецьке, Гришине й Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 118 окупантів, з них 68 - безповоротно. Знищено сім одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки, три наземні роботизовані комплекси, сім БпЛА, дві антени управління. Крім того, уражено гармату, чотири одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, одну артилерійську систему та сім укриттів для особового складу - йдеться у зведенні.

На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили 11 атак противника у районах населених пунктів Ялта, Січневе, Вишневе, Привілля, Злагода, Рибне та в напрямках Олександрограду й Данилівки. Авіаудару зазнала Великомихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 22 бойових зіткнення в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе Білогір’я та в бік Варварівки, досі тривають два боєзіткнення. Під авіаударами ворога опинилися Залізничне, Бойкове, Святопетрівка.

На Оріхівському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив, проте вдарив КАБами по населених пунктах Оріхів та Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку окупанти двічі намагалися йти вперед в районі Антонівського мосту, але безрезультатно.

Нагадаємо

За даними ЦПД, росіяни не можуть захопити Запоріжжя, і для міста існують лише повітряні загрози, а не піхотні. Ілюзія путіна про швидкий розвал фронту підтримується начальником генштабу герасимовим.

