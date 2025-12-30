На фронті відбулося 142 бойових зіткнення, ворог завдав 3 ракетних та 34 авіаційних ударів - Генштаб

$42.220.15
49.650.10
ukenru
18:06 • 7586 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 19059 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 19001 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 17557 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 19069 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 16276 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 15518 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 21899 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 31278 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 21634 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
4м/с
90%
733мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 17599 перегляди
Побиття юнака до смерті біля нічного клубу в Івано-Франківську: трьом учасникам обрали запобіжні заходи30 грудня, 14:45 • 7198 перегляди
У житлових будинках двох мікрорайонів Києва призупинено постачання тепла: проводяться технологічні роботи30 грудня, 15:29 • 16334 перегляди
Останній день року буде із графіками відключень: в Укренерго озвучили прогноз по світлу на 31 грудня16:59 • 5984 перегляди
Україна обговорила із США "атаку" на резиденцію путіна - Зеленський 19:25 • 3724 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 31368 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 34925 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 31278 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 57965 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 57146 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Лавров Сергій Вікторович
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Польща
Село
Реклама
УНН Lite
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video19:50 • 1580 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 19059 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 17641 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 30666 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 43780 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Серіали

На фронті відбулося 142 бойових зіткнення, ворог завдав 3 ракетних та 34 авіаційних ударів - Генштаб

Київ • УНН

 • 22 перегляди

З початку доби 30 грудня на фронті відбулося 142 бойових зіткнення. Противник завдав трьох ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 2574 обстріли та 2759 ударів дронами-камікадзе.

На фронті відбулося 142 бойових зіткнення, ворог завдав 3 ракетних та 34 авіаційних ударів - Генштаб

З початку доби 30 грудня на фронті вібулося 142 бойових зіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав трьох ракетних та 34 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 101 керовану авіабомбу, здійснив 2574 обстріли та 2759 ударів дронами-камікадзе.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаударів, скинув п’ять авіабомб, здійснив 60 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів в тому числі два з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили вісім атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Стариця та у бік Ізбицького й Лиману.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій в напрямках населених пунктів Богуславка, Піщане та Шийківка.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 10 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Зарічне, Новоселівка, Ямпіль та у бік населених пунктів Новосергіївка, Дробишеве, Ставки й Дружелюбівка.

На Слов’янському напрямку наші воїни відбили три атаки ворога в районі Дронівки та в напрямку Платонівки.

Зеленський: росія повинна вже думати про "план Б" - про закінчення війни29.12.25, 12:59 • 3192 перегляди

На Краматорському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

Ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Степанівки, Новопавлівки й Софіївки.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 28 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Рівне, Покровськ, Мирноград, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сухецьке, Гришине й Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 118 окупантів, з них 68 - безповоротно. Знищено сім одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки, три наземні роботизовані комплекси, сім БпЛА, дві антени управління. Крім того, уражено гармату, чотири одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, одну артилерійську систему та сім укриттів для особового складу

- йдеться у зведенні.

На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили 11 атак противника у районах населених пунктів Ялта, Січневе, Вишневе, Привілля, Злагода, Рибне та в напрямках Олександрограду й Данилівки. Авіаудару зазнала Великомихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 22 бойових зіткнення в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе Білогір’я та в бік Варварівки, досі тривають два боєзіткнення. Під авіаударами ворога опинилися Залізничне, Бойкове, Святопетрівка.

На Оріхівському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив, проте вдарив КАБами по населених пунктах Оріхів та Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку окупанти двічі намагалися йти вперед в районі Антонівського мосту, але безрезультатно.

Нагадаємо

За даними ЦПД, росіяни не можуть захопити Запоріжжя, і для міста існують лише повітряні загрози, а не піхотні. Ілюзія путіна про швидкий розвал фронту підтримується начальником генштабу герасимовим.

"Мир на горизонті" - Туск про мирні переговори щодо війни в Україні30.12.25, 13:56 • 2746 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Гуляйполе
Куп'янськ