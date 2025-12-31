Посол США в НАТО поставил под сомнение атаку Украины на резиденцию путина

$42.220.15
49.650.10
ukenru
18:06 • 8828 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 21084 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 20379 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 18681 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 19926 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 16813 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 15992 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 22365 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 32049 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 21881 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
4.8м/с
85%
733мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания30 декабря, 13:45 • 18736 просмотра
Избиение юноши до смерти возле ночного клуба в Ивано-Франковске: троим участникам избраны меры пресечения30 декабря, 14:45 • 8836 просмотра
В жилых домах двух микрорайонов Киева приостановлена подача тепла: проводятся технологические работы30 декабря, 15:29 • 17689 просмотра
Последний день года будет с графиками отключений: в Укрэнерго озвучили прогноз по свету на 31 декабря30 декабря, 16:59 • 7650 просмотра
Украина обсудила с США "атаку" на резиденцию путина - Зеленский19:25 • 5264 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 32230 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 35783 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 32049 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 58721 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 57792 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Лавров Сергей Викторович
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Купянск
Польша
Реклама
УНН Lite
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»Video19:50 • 2142 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 21083 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания30 декабря, 13:45 • 18756 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 31067 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 44199 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Шахед-136
Сериал
Старлинк

Посол США в НАТО поставил под сомнение атаку Украины на резиденцию путина

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что заявления россии об атаке Украины на резиденцию путина могут не соответствовать действительности. Он подчеркнул необходимость ознакомиться с данными американских спецслужб относительно инцидента.

Посол США в НАТО поставил под сомнение атаку Украины на резиденцию путина

Заявления России о якобы атаке Украины на резиденцию российского диктатора Владимира Путина могут не соответствовать действительности. Об этом в интервью Fox Business заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер, сообщает УНН.

Детали

По его словам, необходимо ознакомиться с данными американских спецслужб относительно этого инцидента.

Неясно, произошло ли это на самом деле

- сказал дипломат.

В то же время он подчеркнул, что в случае подтверждения подобных действий они выглядели бы нелогичными на фоне заявлений о приближении к мирным договоренностям.

Быть так близко к возможному мирному соглашению и в то же время предпринимать шаги, которые могут выглядеть необдуманными или бесполезными, было бы странно

- указал Уитакер.

Он добавил, что ключевым является вывод разведывательных служб США и союзников относительно того, имел ли инцидент место на самом деле.

Контекст

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы атаковала государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области, а также пригрозил, что Москва пересмотрит переговорную позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью якобы атаку Украины на резиденцию российского диктатора Владимира Путина, отметив, что таким образом РФ готовит удары по Киеву и правительственным зданиям.

Российский диктатор Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом проинформировал американского лидера об атаке беспилотниками на свою резиденцию в Новгородской области. По словам помощника главы Кремля Юрия Ушакова, Трамп "был шокирован" этой новостью.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин рассказал ему об атаке на его резиденцию, отметив, что ему это не нравится.

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отказался предоставлять доказательства атаки резиденции лидера РФ с помощью БПЛА.

Франция сомневается в атаке Украины на резиденцию путина из-за отсутствия доказательств30.12.25, 23:20 • 1148 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Владимир Путин
НАТО
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина