Посол США в НАТО поставил под сомнение атаку Украины на резиденцию путина

Заявления России о якобы атаке Украины на резиденцию российского диктатора Владимира Путина могут не соответствовать действительности. Об этом в интервью Fox Business заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер, сообщает УНН.

Детали

По его словам, необходимо ознакомиться с данными американских спецслужб относительно этого инцидента.

Неясно, произошло ли это на самом деле - сказал дипломат.

В то же время он подчеркнул, что в случае подтверждения подобных действий они выглядели бы нелогичными на фоне заявлений о приближении к мирным договоренностям.

Быть так близко к возможному мирному соглашению и в то же время предпринимать шаги, которые могут выглядеть необдуманными или бесполезными, было бы странно - указал Уитакер.

Он добавил, что ключевым является вывод разведывательных служб США и союзников относительно того, имел ли инцидент место на самом деле.

Контекст

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы атаковала государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области, а также пригрозил, что Москва пересмотрит переговорную позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью якобы атаку Украины на резиденцию российского диктатора Владимира Путина, отметив, что таким образом РФ готовит удары по Киеву и правительственным зданиям.

Российский диктатор Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом проинформировал американского лидера об атаке беспилотниками на свою резиденцию в Новгородской области. По словам помощника главы Кремля Юрия Ушакова, Трамп "был шокирован" этой новостью.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин рассказал ему об атаке на его резиденцию, отметив, что ему это не нравится.

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отказался предоставлять доказательства атаки резиденции лидера РФ с помощью БПЛА.

Франция сомневается в атаке Украины на резиденцию путина из-за отсутствия доказательств