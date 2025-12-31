$42.220.15
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонники
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 20377 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 19925 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 18310 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 19651 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 16661 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 15857 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 22218 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 31797 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 21789 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
Посол США в НАТО поставив під сумнів атаку України на резиденцію путіна

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що заяви росії про атаку України на резиденцію путіна можуть не відповідати дійсності. Він наголосив на необхідності ознайомитися з даними американських спецслужб щодо інциденту.

Заяви росії про нібито атаку України на резиденцію російського диктатора володимира путіна можуть не відповідати дійсності. Про це в інтерв'ю Fox Business заявив посол США в НАТО Метью Вітакер, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, необхідно ознайомитися з даними американських спецслужб щодо цього інциденту.

Неясно, чи це насправді сталося

- сказав дипломат.

Водночас він підкреслив, що в разі підтвердження подібних дій вони виглядали б нелогічними на тлі заяв про наближення до мирних домовленостей.

Бути так близько до можливої мирної угоди і водночас робити кроки, які можуть виглядати необдуманими або некорисними, було б дивно

- вказав Вітакер.

Він додав, що ключовим є висновок розвідслужб США та союзників щодо того, чи мав інцидент місце насправді.

Контекст

Очільник мзс рф сергій лавров заявив, що Україна нібито атакувала державну резиденцію президента російської федерації в новгородській області, а також пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію.

Президент України Володимир Зеленський назвав брехнею нібито атаку України на резиденцію російського диктатора володимира путіна, зазначивши, що таким чином рф готує удари по Києву та урядовим будівлям.

російський диктатор володимир путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом поінформував американського лідера про атаку безпілотниками на свою резиденцію в новгородській області. За словами помічника глави кремля юрія ушакова, Трамп "був шокований" цією новиною.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін розповів йому про атаку на його резиденцію, зазначивши, що йому це не подобається.

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков відмовився надавати докази атаки резиденції лідера рф за допомогою БпЛА.

Франція сумнівається в атаці України на резиденцію путіна через відсутність доказів30.12.25, 23:20 • 868 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Володимир Путін
НАТО
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна