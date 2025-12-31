Посол США в НАТО поставив під сумнів атаку України на резиденцію путіна
Київ • УНН
Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що заяви росії про атаку України на резиденцію путіна можуть не відповідати дійсності. Він наголосив на необхідності ознайомитися з даними американських спецслужб щодо інциденту.
Заяви росії про нібито атаку України на резиденцію російського диктатора володимира путіна можуть не відповідати дійсності. Про це в інтерв'ю Fox Business заявив посол США в НАТО Метью Вітакер, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, необхідно ознайомитися з даними американських спецслужб щодо цього інциденту.
Неясно, чи це насправді сталося
Водночас він підкреслив, що в разі підтвердження подібних дій вони виглядали б нелогічними на тлі заяв про наближення до мирних домовленостей.
Бути так близько до можливої мирної угоди і водночас робити кроки, які можуть виглядати необдуманими або некорисними, було б дивно
Він додав, що ключовим є висновок розвідслужб США та союзників щодо того, чи мав інцидент місце насправді.
Контекст
Очільник мзс рф сергій лавров заявив, що Україна нібито атакувала державну резиденцію президента російської федерації в новгородській області, а також пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію.
Президент України Володимир Зеленський назвав брехнею нібито атаку України на резиденцію російського диктатора володимира путіна, зазначивши, що таким чином рф готує удари по Києву та урядовим будівлям.
російський диктатор володимир путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом поінформував американського лідера про атаку безпілотниками на свою резиденцію в новгородській області. За словами помічника глави кремля юрія ушакова, Трамп "був шокований" цією новиною.
Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін розповів йому про атаку на його резиденцію, зазначивши, що йому це не подобається.
Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков відмовився надавати докази атаки резиденції лідера рф за допомогою БпЛА.
