«Показуха»? Defence Express усомнились, что «орешник» уже стоит на боевом дежурстве в Беларуси

30 декабря минобороны беларуси показало процесс постановки на боевое дежурство российского комплекса "орешник". Украинский военный портал Defence Express, проанализировав кадры, задался вопросом, не является ли это показухой, пишет УНН.

"На обнародованном видео зафиксирована показушная церемония и отдельные машины комплекса. В частности, на кадры попали лишь три машины: охраны, связи и обеспечения. Главного компонента – самой самоходной установки баллистической ракеты – продемонстрировано так и не было", – говорится в материале.

Две машины из продемонстрированных трех – предположительно, машина обеспечения боевого дежурства и машина связи – аналогичны технике, входящей в состав ракетного комплекса "Ярс".

"Полное тождество машин обеспечения "орешника" тем, которые используют в комплексе "Ярс", в очередной раз подтверждает теорию, что эта ракета средней дальности создана на его базе путем удаления, скорее всего, третьей ступени", – объясняет Defence Express.

Портал обратил также внимание, что на кадрах с построения видно "лишь примерно 70 военных, что вряд ли может соответствовать штатному составу даже одного комплекса, который должен насчитывать несколько пусковых, командный пункт, многочисленные машины связи и обеспечения".

"Таким образом, с большой долей вероятности, фактического дежурства боеспособного комплекса на территории беларуси сейчас нет. Что, конечно, не исключает начало постепенного развертывания воинской части

"Ракетные войска стратегического назначения" рф на территории этой страны, которая должна получить ракеты и обрести боеготовность в 2026 году или даже позже", - говорится в материале портала.

Контекст

российский диктатор владимир путин заявил, что 21 ноября 2024 года россия нанесла по Днепру удар "баллистической ракетой с неядерной гиперзвуковой боевой частью" средней дальности.

Позже выяснилось, что удар был нанесен другим оружием, а именно новой баллистической ракетой "орешник". Также путин заявил, что у Украины "нет средств" противостоять новым ракетам "орешник".

30 декабря минобороны беларуси заявило о развертывании комплекса на ее территории и постановке его на боевое дежурство.