6010 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
16709 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
17265 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 16191 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 17996 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 15718 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 15014 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 21312 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 30158 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 21329 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
«Показуха»? Defence Express усомнились, что «орешник» уже стоит на боевом дежурстве в Беларуси

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Количество автомобилей и военных не доказывает, что ракетный комплекс действительно заступил на боевое дежурство

«Показуха»? Defence Express усомнились, что «орешник» уже стоит на боевом дежурстве в Беларуси

30 декабря минобороны беларуси показало процесс постановки на боевое дежурство российского комплекса "орешник". Украинский военный портал Defence Express, проанализировав кадры, задался вопросом, не является ли это показухой, пишет УНН.

"На обнародованном видео зафиксирована показушная церемония и отдельные машины комплекса. В частности, на кадры попали лишь три машины: охраны, связи и обеспечения. Главного компонента – самой самоходной установки баллистической ракеты – продемонстрировано так и не было", – говорится в материале.

Две машины из продемонстрированных трех – предположительно, машина обеспечения боевого дежурства и машина связи – аналогичны технике, входящей в состав ракетного комплекса "Ярс".

"Полное тождество машин обеспечения "орешника" тем, которые используют в комплексе "Ярс", в очередной раз подтверждает теорию, что эта ракета средней дальности создана на его базе путем удаления, скорее всего, третьей ступени", – объясняет Defence Express.

Портал обратил также внимание, что на кадрах с построения видно "лишь примерно 70 военных, что вряд ли может соответствовать штатному составу даже одного комплекса, который должен насчитывать несколько пусковых, командный пункт, многочисленные машины связи и обеспечения".

"Таким образом, с большой долей вероятности, фактического дежурства боеспособного комплекса на территории беларуси сейчас нет. Что, конечно, не исключает начало постепенного развертывания воинской части

"Ракетные войска стратегического назначения" рф на территории этой страны, которая должна получить ракеты и обрести боеготовность в 2026 году или даже позже", - говорится в материале портала.

Контекст

российский диктатор владимир путин заявил, что 21 ноября 2024 года россия нанесла по Днепру удар "баллистической ракетой с неядерной гиперзвуковой боевой частью" средней дальности.

Позже выяснилось, что удар был нанесен другим оружием, а именно новой баллистической ракетой "орешник". Также путин заявил, что у Украины "нет средств" противостоять новым ракетам "орешник".

30 декабря минобороны беларуси заявило о развертывании комплекса на ее территории и постановке его на боевое дежурство.

Евгений Царенко

