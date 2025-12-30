"Показуха"? Defence Express засумнівалися, що "орєшнік" вже стоїть на бойовому чергуванні у Білорусі

30 грудня міноборони білорус показало процес постановки на бойове чергування російського комплексу "орєшнік". Український військовий портал Defence Express, проаналізувавши кадри, задався питанням чи не є це показухою, пише УНН.

"На оприлюдненому відео зафіксовано показушну церемонію та окремі машини комплексу. Зокрема, на кадри потрапило лише три машини: охорони, зв'язку та забезпечення. Головного компонента – самої самохідної установки балістичної ракети – продемонстровано так і не було", – ідеться в матеріалі.

Дві машини з продемонстрованих трьох – імовірно, машина забезпечення бойового чергування та машина зв'язку – аналогічні техніці, яка входить до складу ракетного комплексу "Ярс".

"Повна тотожність машин забезпечення "Орєшніка" тим, які використовують у комплексі "Ярс", укотре підтверджує теорію, що ця ракета середньої дальності створена на його базі шляхом прибирання, скоріш за все, третього ступеня", – пояснює Defence Express.

Портал звернув також увагу, що на кадрах із шикування видно "лише приблизно 70 військових, що навряд може відповідати штатному складу навіть одного комплексу, який має налічувати декілька пускових, командний пункт, численні машини зв'язку та забезпечення".

"Таким чином, із великою долею ймовірності, фактичного чергування боєздатного комплексу на території Білорусі наразі немає. Що, звісно не виключає початок поступового розгортання військової частини "Ракетні війська стратегічного призначення" РФ на території цієї країни, яка має отримати ракети та набути боєготовності у 2026 році чи навіть пізніше", - йдеться у матеріалі порталу.

Контекст

російський диктатор володимир путін заявив, що 21 листопада 2024 року росія завдала по Дніпру удару "балістичною ракетою з неядерною гіперзвуковою бойовою частиною" середньої дальності.

Пізніше з'ясувалося, що удар було здійснено іншою зброєю, а саме новою балістичною ракетою "орєшнік". Також путін заявив, що в України "немає засобів" протистояти новим ракетам "орєшнік".

30 грудня міноборони білорусі заявило про розгортання комплексу на її території та постановку його на бойове чергування.