18:06 • 6292 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
15:27 • 17075 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
15:00 • 17532 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 16394 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 18151 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 15795 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 15075 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 21398 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 30347 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 21373 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
"Показуха"? Defence Express засумнівалися, що "орєшнік" вже стоїть на бойовому чергуванні у Білорусі

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Кількість авто та військових не доводить, що ракетний комплекс справді став на бойове чергування

"Показуха"? Defence Express засумнівалися, що "орєшнік" вже стоїть на бойовому чергуванні у Білорусі

30 грудня міноборони білорус показало процес постановки на бойове чергування російського комплексу "орєшнік". Український військовий портал Defence Express, проаналізувавши кадри, задався питанням чи не є це показухою, пише УНН.

"На оприлюдненому відео зафіксовано показушну церемонію та окремі машини комплексу. Зокрема, на кадри потрапило лише три машини: охорони, зв'язку та забезпечення. Головного компонента – самої самохідної установки балістичної ракети – продемонстровано так і не було", – ідеться в матеріалі.

Дві машини з продемонстрованих трьох – імовірно, машина забезпечення бойового чергування та машина зв'язку – аналогічні техніці, яка входить до складу ракетного комплексу "Ярс".

"Повна тотожність машин забезпечення "Орєшніка" тим, які використовують у комплексі "Ярс", укотре підтверджує теорію, що ця ракета середньої дальності створена на його базі шляхом прибирання, скоріш за все, третього ступеня", – пояснює Defence Express.

Портал звернув також увагу, що на кадрах із шикування видно "лише приблизно 70 військових, що навряд може відповідати штатному складу навіть одного комплексу, який має налічувати декілька пускових, командний пункт, численні машини зв'язку та забезпечення".

"Таким чином, із великою долею ймовірності, фактичного чергування боєздатного комплексу на території Білорусі наразі немає. Що, звісно не виключає початок поступового розгортання військової частини "Ракетні війська стратегічного призначення" РФ на території цієї країни, яка має отримати ракети та набути боєготовності у 2026 році чи навіть пізніше", - йдеться у матеріалі порталу.

Контекст

російський диктатор володимир путін заявив, що 21 листопада 2024 року росія завдала по Дніпру удару "балістичною ракетою з неядерною гіперзвуковою бойовою частиною" середньої дальності.

Пізніше з'ясувалося, що удар було здійснено іншою зброєю, а саме новою балістичною ракетою "орєшнік". Також путін заявив, що в України "немає засобів" протистояти новим ракетам "орєшнік".

30 грудня міноборони білорусі заявило про розгортання комплексу на її території та постановку його на бойове чергування.

Євген Царенко

Війна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Білорусь
Дніпро (місто)