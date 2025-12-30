$42.220.15
18:06 • 4850 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
15:27 • 15105 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
15:00 • 16103 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 15259 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 17255 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 15408 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 14792 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 20990 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 29291 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 21175 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
Минкульт предоставил разрешения на поисковые работы на Тернопольщине и Волыни в рамках договоренностей с Польшей

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Министерство культуры Украины разрешило поисковые работы на Тернопольщине и Волыни. Это продолжение исследований на территории бывшего села Пужники и колоний Островки и Воля Островецкая.

Минкульт предоставил разрешения на поисковые работы на Тернопольщине и Волыни в рамках договоренностей с Польшей

Министерство культуры Украины выдало очередные разрешения на проведение поисковых работ на территории Тернопольской и Волынской областей, пишет УНН со ссылкой на сообщение министерства.

Решение основывается на договоренностях Украинско-польской рабочей группы по вопросам исторической памяти. Их зафиксировали в совместном коммюнике по итогам работы в 2025 году и по результатам встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Республики Польша Кароля Навроцкого 19 декабря 2025 года в Варшаве.

Разрешение охватывает продолжение исследований на территории бывшего села Пужники Тернопольской области. В ходе работ специалисты будут пытаться обнаружить возможную вторую погребальную траншею. Другое разрешение касается поисковых работ на территории бывших колоний Островки и Воля Островецкая в Волынской области. Украинские и польские специалисты планируют провести эти работы в формате совместных экспедиций в 2026 году.

Украина передала Польше предложения по проведению поисковых и эксгумационных исследований во время войны - Минкульт16.12.25, 20:11 • 9612 просмотров

"Трагические страницы общей истории украинского и польского народов ХХ века остаются чувствительными для обоих обществ. В то же время последовательный и ответственный диалог в этих вопросах необходим. Он работает на общее будущее двух государств в условиях российской угрозы", - говорится в заявлении Минкульта.

В 2026 году Украина и Польша также планируют другие исследования на территории обеих стран.

Общая память и взаимные шаги навстречу укрепляют единство наших народов. Они работают на общее европейское будущее, солидарность перед общим врагом и достойное чествование памяти всех погибших за свободу Украины и Польши.

Напомним

Во время предыдущих поисковых работ на месте бывшего села Пужники, что на Тернопольщине, польско-украинская экспедиция нашла останки более 30 человек.

Евгений Царенко

