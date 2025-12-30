Минкульт предоставил разрешения на поисковые работы на Тернопольщине и Волыни в рамках договоренностей с Польшей
Министерство культуры Украины разрешило поисковые работы на Тернопольщине и Волыни. Это продолжение исследований на территории бывшего села Пужники и колоний Островки и Воля Островецкая.
Министерство культуры Украины выдало очередные разрешения на проведение поисковых работ на территории Тернопольской и Волынской областей, пишет УНН со ссылкой на сообщение министерства.
Решение основывается на договоренностях Украинско-польской рабочей группы по вопросам исторической памяти. Их зафиксировали в совместном коммюнике по итогам работы в 2025 году и по результатам встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Республики Польша Кароля Навроцкого 19 декабря 2025 года в Варшаве.
Разрешение охватывает продолжение исследований на территории бывшего села Пужники Тернопольской области. В ходе работ специалисты будут пытаться обнаружить возможную вторую погребальную траншею. Другое разрешение касается поисковых работ на территории бывших колоний Островки и Воля Островецкая в Волынской области. Украинские и польские специалисты планируют провести эти работы в формате совместных экспедиций в 2026 году.
"Трагические страницы общей истории украинского и польского народов ХХ века остаются чувствительными для обоих обществ. В то же время последовательный и ответственный диалог в этих вопросах необходим. Он работает на общее будущее двух государств в условиях российской угрозы", - говорится в заявлении Минкульта.
В 2026 году Украина и Польша также планируют другие исследования на территории обеих стран.
Общая память и взаимные шаги навстречу укрепляют единство наших народов. Они работают на общее европейское будущее, солидарность перед общим врагом и достойное чествование памяти всех погибших за свободу Украины и Польши.
Во время предыдущих поисковых работ на месте бывшего села Пужники, что на Тернопольщине, польско-украинская экспедиция нашла останки более 30 человек.