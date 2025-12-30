Мінкульт надав дозволи на пошукові роботи на Тернопільщині та Волині в межах домовленостей з Польщею

Міністерство культури України надало чергові дозволи на здійснення пошукових робіт на території Тернопільської та Волинської областей, пише УНН з посиланням на повідомлення міністерства.

Рішення ґрунтується на домовленостях Українсько-польської робочої групи з питань історичної пам’яті. Їх зафіксували у спільному комюніке за підсумками роботи у 2025 році та за результатами зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Кароля Навроцького 19 грудня 2025 року у Варшаві.

Дозвіл охоплює продовження досліджень на території колишнього села Пужники Тернопільської області. Під час робіт фахівці намагатимуться виявити можливу другу поховальну траншею. Інший дозвіл стосується пошукових робіт на території колишніх колоній Острівки та Воля Островецька у Волинській області. Українські та польські фахівці планують провести ці роботи у форматі спільних експедицій у 2026 році.

"Трагічні сторінки спільної історії українського та польського народів ХХ століття залишаються чутливими для обох суспільств. Водночас послідовний і відповідальний діалог у цих питаннях необхідний. Він працює на спільне майбутнє двох держав в умовах російської загрози", - йдеться у заяві Мінкульту.

У 2026 році Україна та Польща також планують інші дослідження на території обох країн.

Спільна пам’ять і взаємні кроки назустріч зміцнюють єдність наших народів. Вони працюють на спільне європейське майбутнє, солідарність перед спільним ворогом і гідне вшанування пам’яті всіх загиблих за свободу України та Польщі.

Нагадаємо

Під час попередніх пошукових робіт на місці колишнього села Пужники, що на Тернопільщині, польсько-українська експедиція знайшла останки понад 30 осіб.