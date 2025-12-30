Мінкульт надав дозволи на пошукові роботи на Тернопільщині та Волині в межах домовленостей з Польщею

$42.220.15
49.650.10
ukenru
18:06 • 5066 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
15:27 • 15412 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
15:00 • 16327 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 15456 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 17397 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 15455 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 14824 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 21034 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 29449 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 21194 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
5.3м/с
81%
734мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 28276 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 15298 перегляди
Побиття юнака до смерті біля нічного клубу в Івано-Франківську: трьом учасникам обрали запобіжні заходи14:45 • 4324 перегляди
У житлових будинках двох мікрорайонів Києва призупинено постачання тепла: проводяться технологічні роботи15:29 • 13438 перегляди
Останній день року буде із графіками відключень: в Укренерго озвучили прогноз по світлу на 31 грудня16:59 • 3354 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 28367 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 32629 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 29451 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 56272 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 55633 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Лавров Сергій Вікторович
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video19:50 • 380 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
15:27 • 15413 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 15372 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 29890 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 42975 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Серіали
Starlink

Мінкульт надав дозволи на пошукові роботи на Тернопільщині та Волині в межах домовленостей з Польщею

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Міністерство культури України дозволило пошукові роботи на Тернопільщині та Волині. Це продовження досліджень на території колишнього села Пужники та колоній Острівки й Воля Островецька.

Мінкульт надав дозволи на пошукові роботи на Тернопільщині та Волині в межах домовленостей з Польщею

Міністерство культури України надало чергові дозволи на здійснення пошукових робіт на території Тернопільської та Волинської областей, пише УНН з посиланням на повідомлення міністерства.

Рішення ґрунтується на домовленостях Українсько-польської робочої групи з питань історичної пам’яті. Їх зафіксували у спільному комюніке за підсумками роботи у 2025 році та за результатами зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Кароля Навроцького 19 грудня 2025 року у Варшаві.

Дозвіл охоплює продовження досліджень на території колишнього села Пужники Тернопільської області. Під час робіт фахівці намагатимуться виявити можливу другу поховальну траншею. Інший дозвіл стосується пошукових робіт на території колишніх колоній Острівки та Воля Островецька у Волинській області. Українські та польські фахівці планують провести ці роботи у форматі спільних експедицій у 2026 році.

Україна передала Польщі пропозиції щодо проведення пошукових та ексгумаційних досліджень під час війни - Мінкульт16.12.25, 20:11 • 9612 переглядiв

"Трагічні сторінки спільної історії українського та польського народів ХХ століття залишаються чутливими для обох суспільств. Водночас послідовний і відповідальний діалог у цих питаннях необхідний. Він працює на спільне майбутнє двох держав в умовах російської загрози", - йдеться у заяві Мінкульту.

У 2026 році Україна та Польща також планують інші дослідження на території обох країн.

Спільна пам’ять і взаємні кроки назустріч зміцнюють єдність наших народів. Вони працюють на спільне європейське майбутнє, солідарність перед спільним ворогом і гідне вшанування пам’яті всіх загиблих за свободу України та Польщі.

Нагадаємо

Під час попередніх пошукових робіт на місці колишнього села Пужники, що на Тернопільщині, польсько-українська експедиція знайшла останки понад 30 осіб.

Євген Царенко

СуспільствоПолітика
Село
Війна в Україні
Тернопільська область
Волинська область
Варшава
Володимир Зеленський
Україна
Польща