Как пить алкоголь без лишних последствий: топ-5 простых советов для праздничного стола

$42.220.15
49.650.10
ukenru
18:06 • 6462 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
15:27 • 17387 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 17781 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 16602 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 18334 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 15887 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 15155 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 21492 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 30494 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 21421 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
5.1м/с
81%
734мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 30138 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания30 декабря, 13:45 • 16623 просмотра
Избиение юноши до смерти возле ночного клуба в Ивано-Франковске: троим участникам избраны меры пресечения30 декабря, 14:45 • 5726 просмотра
В жилых домах двух микрорайонов Киева приостановлена подача тепла: проводятся технологические работы15:29 • 15112 просмотра
Последний день года будет с графиками отключений: в Укрэнерго озвучили прогноз по свету на 31 декабря16:59 • 4546 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 30144 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 34079 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 30494 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 57239 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 56505 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Лавров Сергей Викторович
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»Video19:50 • 988 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
15:27 • 17387 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания30 декабря, 13:45 • 16625 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 30325 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 43410 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Сериал
Старлинк

Как пить алкоголь без лишних последствий: топ-5 простых советов для праздничного стола

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Простые правила употребления алкоголя, которые помогают избежать неприятных последствий.

Как пить алкоголь без лишних последствий: топ-5 простых советов для праздничного стола

Праздничные застолья часто сопровождаются алкоголем, однако неправильное употребление спиртного может испортить настроение и самочувствие уже на следующий день. УНН подготовили для вас подборку простых правил, чтобы избежать неприятных последствий после употребления алкоголя.

Топ-5 простых правил употребления алкоголя

Первое и универсальное правило – закусывать. Такая традиция существует у многих народов и имеет вполне практическое объяснение. Дело в том, что еда помогает пищеварительной системе справляться со спиртом, а жирная пища даже способна замедлять всасывание алкоголя в кровь, тогда как употребление алкоголя на пустой желудок значительно усиливает его негативное влияние. Поэтому, если вы наливаете бокал, позаботьтесь, чтобы рядом была тарелка с блюдом.

Второе важное правило – не смешивать алкогольные напитки разной крепости и происхождения. К примеру, сочетание виноградных спиртов с зерновыми часто плохо переносится организмом. Лучший вариант: выбрать один напиток на вечер или хотя бы не снижать градус.

Третье, что тоже стоит отметить – это то, что употребление алкоголя стоит прекращать за 3-4 часа до сна, ведь во время отдыха организм не способен эффективно перерабатывать ни пищу, ни спиртное.

Четвертое правило заключается в том, что не менее важно пить воду, ведь один из самых вредных эффектов от алкоголя – обезвоживание организма, что часто становится причиной головной боли и плохого самочувствия. В идеале – выпивать стакан воды после каждой порции алкоголя. В то же время стоит избегать газированных напитков, ведь углекислый газ ускоряет опьянение и усиливает нагрузку на организм.

И последняя, пятая рекомендация – не забывайте, что отдельные напитки имеют свои нюансы употребления. Например, водку лучше пить малыми порциями и хорошо закусывать, вино сочетать с соответствующими блюдами, а именно игристые вина не стоит заедать жирной пищей. А что касается крепких напитков, таких как виски или коньяк, то такой алкоголь лучше употреблять медленно и в умеренном количестве.

Если утро не "доброе"

Если же самочувствие после праздников оставляет желать лучшего, лучшими помощниками остаются отдых, вода, теплый чай, соки, душ и свежий воздух. Организму нужно время и силы, чтобы восстановиться. Однако, если гулянка была слишком "алкогольной" и вы чувствуете нетипично сильное похмелье и ухудшение самочувствия – немедленно обратитесь к врачу.

Итак, соблюдение этих простых правил поможет вам провести праздники приятно и без лишних последствий для здоровья!

ВНИМАНИЕ! Материал носит исключительно ознакомительный характер. Если вас беспокоят проблемы со здоровьем – обратитесь к врачу.

Алла Киосак

ЗдоровьеЛайфхаки
Новый год