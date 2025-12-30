$42.220.15
49.650.10
ukenru
18:06 • 6784 перегляди
Рубрики
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Як пити алкоголь без зайвих наслідків: топ-5 простих порад для святкового столу

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Прості правила вживання алкоголю, які допомагають уникнути неприємних наслідків.

Як пити алкоголь без зайвих наслідків: топ-5 простих порад для святкового столу

Святкові застілля часто супроводжуються алкоголем, однак неправильне вживання спиртного може зіпсувати настрій і самопочуття вже наступного дня. УНН підготували для вас добірку простих правил, аби уникнути неприємних наслідків після вживання алкоголю.

Топ-5 простих правил вживання алкоголю

Перше і універсальне правило - закушувати. Така традиція існує у багатьох народів і має цілком практичне пояснення. Річ у тім, що їжа допомагає травній системі справлятися зі спиртом, а жирна їжа навіть має здатність уповільнювати всмоктування алкоголю в кров, тоді як вживання алкоголю на порожній шлунок значно посилює його негативний вплив. Тому, якщо ви наливаєте келих, подбайте, щоб поруч була тарілка зі стравою.

Друге важливе правило - не змішувати алкогольні напої різної міцності та походження. До прикладу, поєднання виноградних спиртів із зерновими часто погано переноситься організмом. Найкращий варіант: обрати один напій на вечір або хоча б не знижувати градус.

Третє, що теж варто відзначити - це те, що вживання алкоголю варто припиняти за 3-4 години до сну, адже під час відпочинку організм не здатен ефективно переробляти ні їжу, ні спиртне.

Четверте правило полягає у тому, що не менш важливо пити воду, адже один із найшкідливіших ефектів від алкоголю -  зневоднення організму, що часто стає причиною головного болю та поганого самопочуття. В ідеалі - випивати склянку води після кожної порції алкоголю. Водночас варто уникати газованих напоїв, адже вуглекислий газ пришвидшує сп’яніння та підсилює навантаження на організм.

І остання, п’ята рекомендація -  не забувайте, що окремі напої мають свої нюанси вживання. Наприклад, горілку краще пити малими порціями та добре закушувати, вино поєднувати з відповідними стравами, а саме ігристі вина не  варто заїдати жирною їжею. А що стосується міцних напоїв, як-от віскі чи коньяк, то такий алкоголь ліпше вживати повільно і в помірній кількості.

Якщо ранок не "добрий"

Якщо ж самопочуття після свят залишає бажати кращого, найкращими помічниками залишаються відпочинок, вода, теплий чай, соки, душ та свіже повітря. Організму потрібен час та сили, щоб відновитися. Однак, якщо гулянка була занадто "алкогольною" і ви відчуваєте нетипово сильне похмілля та погіршення самопочуття - негайно зверніться до лікаря.

Отож, дотримання цих простих правил допоможе вам провести свята приємно та без зайвих наслідків для здоров’я!

УВАГА! Матеріал носить виключно ознайомчий характер. Якщо вас турбують проблеми зі здоров’ям – зверніться до лікаря.

Алла Кіосак

Здоров'яЛайфхаки
Новий рік