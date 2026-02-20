У суботу по всій Україні вимикатимуть світло - Укренерго
Київ • УНН
Укренерго повідомило, що 21 лютого в більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень. Це пов'язано з наслідками російських атак на енергооб'єкти.
У суботу, 21 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН.
Завтра, 21 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
У компанії наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
Нагадаємо
В Одеській області після атаки рф у ніч на 17 лютого заживили критичну інфраструктуру і повернули світло понад 30 тис. родин в Одесі, водночас без електрики досі 68,4 тис. осель.