Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
14:46 • 9760 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
13:29 • 13422 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 15099 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27 • 17599 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 32822 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 13543 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 20282 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 50257 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 82916 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 32822 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 58223 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 93839 перегляди
У суботу по всій Україні вимикатимуть світло - Укренерго

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Укренерго повідомило, що 21 лютого в більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень. Це пов'язано з наслідками російських атак на енергооб'єкти.

У суботу по всій Україні вимикатимуть світло - Укренерго

У суботу, 21 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН

Завтра, 21 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) 

- йдеться в повідомлення. 

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

У компанії наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні

Нагадаємо 

В Одеській області після атаки рф у ніч на 17 лютого заживили критичну інфраструктуру і повернули світло понад 30 тис. родин в Одесі, водночас без електрики досі 68,4 тис. осель.

Павло Башинський

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Одеська область
Укренерго
Україна
Одеса