У суботу по всій Україні вимикатимуть світло - Укренерго

У суботу, 21 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН.

Завтра, 21 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) - йдеться в повідомлення.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

У компанії наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні

Нагадаємо

В Одеській області після атаки рф у ніч на 17 лютого заживили критичну інфраструктуру і повернули світло понад 30 тис. родин в Одесі, водночас без електрики досі 68,4 тис. осель.