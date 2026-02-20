В субботу по всей Украине будут отключать свет - Укрэнерго
Киев • УНН
Укрэнерго сообщило, что 21 февраля в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений. Это связано с последствиями российских атак на энергообъекты.
В субботу, 21 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений. Об этом сообщает Укрэнерго, передает УНН.
Завтра, 21 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
В компании подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
Напомним
В Одесской области после атаки рф в ночь на 17 февраля запитали критическую инфраструктуру и вернули свет более 30 тыс. семей в Одессе, в то же время без электричества до сих пор 68,4 тыс. домов.