В субботу по всей Украине будут отключать свет - Укрэнерго

$43.270.03
50.920.34
16:35 • 2528 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
14:46 • 9298 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
13:29 • 13209 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 14904 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 17420 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 32586 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 13507 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 20266 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 50248 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 82900 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
Графики отключений электроэнергии
США и Канада перехватили 5 российских самолетов у Аляски 19 февраля - NORAD20 февраля, 07:52 • 22428 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 34366 просмотра
Орбан выпустил агитационный ролик с кадрами с Зеленским перед выборамиPhoto20 февраля, 09:36 • 9192 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto11:49 • 22403 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость13:32 • 13152 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость13:32 • 13278 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto11:49 • 22540 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 32578 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 58098 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 93698 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Ким
Рафаэль Гросси
Елена Зеленская
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Германия
Китай
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны13:28 • 8086 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 34477 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 38814 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО20 февраля, 06:27 • 36077 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 28937 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Старлинк
Ланцет (барражирующий боеприпас)

В субботу по всей Украине будут отключать свет - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Укрэнерго сообщило, что 21 февраля в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений. Это связано с последствиями российских атак на энергообъекты.

В субботу по всей Украине будут отключать свет - Укрэнерго

В субботу, 21 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений. Об этом сообщает Укрэнерго, передает УНН

Завтра, 21 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) 

- говорится в сообщении. 

Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

В компании подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе

Напомним 

В Одесской области после атаки рф в ночь на 17 февраля запитали критическую инфраструктуру и вернули свет более 30 тыс. семей в Одессе, в то же время без электричества до сих пор 68,4 тыс. домов.

Павел Башинский

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Одесская область
Укрэнерго
Украина
Одесса