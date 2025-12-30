Дроны атаковали нефтебазу во временно оккупированных Ровеньках на Луганщине
Киев • УНН
На Луганщине неизвестные дроны атаковали нефтебазу в Ровеньках. Горят резервуары с топливом, что подтверждают местные Telegram-каналы.
Детали
Как сообщают Telegram-каналы, дроны атаковали нефтебазу в Ровеньках. Утверждается, что горят резервуары с топливом.
Местные Telegram-каналы также подтвердили, что нефтебаза под атакой БПЛА.
Напомним
Подразделения Сил беспилотных систем в ночь на 30 декабря нанесли массированное поражение по объектам складирования, снаряжения и подготовки запусков "Шахед", "Гербера" и "Герань" на территории Донецкого аэропорта, который находится под временной оккупацией.