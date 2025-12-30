$42.220.15
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
15:27 • 18386 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 18501 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 17166 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 18777 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 16136 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 15394 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 21726 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 30941 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 21546 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
Дроны атаковали нефтебазу во временно оккупированных Ровеньках на Луганщине

Киев • УНН

 • 298 просмотра

На Луганщине неизвестные дроны атаковали нефтебазу в Ровеньках. Горят резервуары с топливом, что подтверждают местные Telegram-каналы.

Дроны атаковали нефтебазу во временно оккупированных Ровеньках на Луганщине

Неизвестные дроны атаковали нефтебазу в Ровеньках в Луганской области, передает УНН со ссылкой на Telegram-каналы.

Детали

Как сообщают Telegram-каналы, дроны атаковали нефтебазу в Ровеньках. Утверждается, что горят резервуары с топливом.

Местные Telegram-каналы также подтвердили, что нефтебаза под атакой БПЛА.

Напомним

Подразделения Сил беспилотных систем в ночь на 30 декабря нанесли массированное поражение по объектам складирования, снаряжения и подготовки запусков "Шахед", "Гербера" и "Герань" на территории Донецкого аэропорта, который находится под временной оккупацией.

Павел Башинский

Война в Украине
Энергетика
Война в Украине
Луганская область
Шахед-136
