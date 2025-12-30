Дроны атаковали нефтебазу во временно оккупированных Ровеньках на Луганщине

Неизвестные дроны атаковали нефтебазу в Ровеньках в Луганской области, передает УНН со ссылкой на Telegram-каналы.

Детали

Как сообщают Telegram-каналы, дроны атаковали нефтебазу в Ровеньках. Утверждается, что горят резервуары с топливом.

Местные Telegram-каналы также подтвердили, что нефтебаза под атакой БПЛА.

Напомним

Подразделения Сил беспилотных систем в ночь на 30 декабря нанесли массированное поражение по объектам складирования, снаряжения и подготовки запусков "Шахед", "Гербера" и "Герань" на территории Донецкого аэропорта, который находится под временной оккупацией.