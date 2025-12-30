Дрони атакували нафтобазу в тимчасово окупованих Ровеньках на Луганщині

$42.220.15
49.650.10
ukenru
18:06 • 6626 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
15:27 • 17633 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 17963 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 16743 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 18446 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 15953 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 15222 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 21549 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 30601 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 21455 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
4.9м/с
82%
734мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 30309 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 16754 перегляди
Побиття юнака до смерті біля нічного клубу в Івано-Франківську: трьом учасникам обрали запобіжні заходи30 грудня, 14:45 • 5932 перегляди
У житлових будинках двох мікрорайонів Києва призупинено постачання тепла: проводяться технологічні роботи15:29 • 15302 перегляди
Останній день року буде із графіками відключень: в Укренерго озвучили прогноз по світлу на 31 грудня16:59 • 4744 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 30334 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 34192 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 30601 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 57342 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 56594 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Лавров Сергій Вікторович
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video19:50 • 1066 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
15:27 • 17630 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 16773 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 30371 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 43465 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Серіали
Starlink

Дрони атакували нафтобазу в тимчасово окупованих Ровеньках на Луганщині

Київ • УНН

 • 16 перегляди

На Луганщині невідомі дрони атакували нафтобазу у Ровеньках. Займаються резервуари з паливом, що підтверджують місцеві Telegram-канали.

Дрони атакували нафтобазу в тимчасово окупованих Ровеньках на Луганщині

Невідомі дрони атакували нафтобазу у Ровеньках у Луганській області, передає УНН з посиланням на Telegram-канали.

Деталі

Як повідомляють Telegram-канали, дрони атакували нафтобазу у Ровеньках. Стверджується, що палають резервуари з паливом.

Місцеві Telegram-канали також підтвердили, що нафтобаза під атакою БпЛА.

Нагадаємо

Підрозділи Сил безпілотних систем у ніч на 30 грудня завдали масованого ураження по об’єктах складування, спорядження та підготовки запусків "Шахед", "Гербера" та "Герань "на території Донецького аеропорту, який перебуває під тимчасовою окупацією.

Павло Башинський

Війна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Луганська область
Шахед-136
Донецьк