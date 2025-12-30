Дрони атакували нафтобазу в тимчасово окупованих Ровеньках на Луганщині
Київ • УНН
На Луганщині невідомі дрони атакували нафтобазу у Ровеньках. Займаються резервуари з паливом, що підтверджують місцеві Telegram-канали.
Невідомі дрони атакували нафтобазу у Ровеньках у Луганській області, передає УНН з посиланням на Telegram-канали.
Деталі
Як повідомляють Telegram-канали, дрони атакували нафтобазу у Ровеньках. Стверджується, що палають резервуари з паливом.
Місцеві Telegram-канали також підтвердили, що нафтобаза під атакою БпЛА.
Нагадаємо
Підрозділи Сил безпілотних систем у ніч на 30 грудня завдали масованого ураження по об’єктах складування, спорядження та підготовки запусків "Шахед", "Гербера" та "Герань "на території Донецького аеропорту, який перебуває під тимчасовою окупацією.