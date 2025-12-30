Дрони атакували нафтобазу в тимчасово окупованих Ровеньках на Луганщині

Невідомі дрони атакували нафтобазу у Ровеньках у Луганській області, передає УНН з посиланням на Telegram-канали.

Деталі

Як повідомляють Telegram-канали, дрони атакували нафтобазу у Ровеньках. Стверджується, що палають резервуари з паливом.

Місцеві Telegram-канали також підтвердили, що нафтобаза під атакою БпЛА.

Нагадаємо

Підрозділи Сил безпілотних систем у ніч на 30 грудня завдали масованого ураження по об’єктах складування, спорядження та підготовки запусків "Шахед", "Гербера" та "Герань "на території Донецького аеропорту, який перебуває під тимчасовою окупацією.