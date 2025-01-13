Голливудские звезды создают фонды помощи пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе

Бейонсе пообещала выделить 2,5 миллиона долларов в поддержку пострадавших от беспрецедентных пожаров, которые не утихают в Лос-Анджелесе. Шэрон Стоун, Дженнифер Лопес и Дженнифер Гарнер отменили свои текущие дела, чтобы поддержать усилия по ликвидации последствий лесного пожара и помощи нуждающимся.

Передает УНН со ссылкой на NME и Entertainment Weekly.

Детали

В то время как пожары в Палисадесе и Альтадене продолжают опустошать общины Лос-Анджелеса, знаменитости объединяются, чтобы пожертвовать средства, создать фонды помощи и стать волонтерами.

Фонд Бейонсе объявил о пожертвовании 2,5 миллионов долларов на ликвидацию последствий пожара в Лос-Анджелесе.

Лос-Анджелес, мы с тобой. BeyGOOD принимает меры, объявляя о создании Фонда помощи пострадавшим от пожара в Лос-Анджелесе с пожертвованием в размере 2,5 миллиона долларов. Фонд предназначен для помощи семьям в районе Альтадена/Пасадена, которые потеряли свои дома, а также церквям и общественным центрам для решения насущных потребностей тех, кто пострадал от лесных пожаров. - написала организация в Instagram.

Пэрис Хилтон, чей пляжный дом в Малибу был среди 5 000 сооружений, уничтоженных пожаром в Палисадс, объявила сегодня о создании чрезвычайного фонда через свою некоммерческую организацию 11:11 Media Impact для тех, кто потерял «свои дома, заветные сувениры, сообщества, которые они любили, и ощущение стабильности».

Медийная личность и предприниматель заявила, что фонд будет «поддерживать перемещенные семьи с маленькими детьми». Она основала фонд с первоначальным взносом в размере 100 000 долларов США, а также добавит к нему еще 100 000 долларов, если будут собраны дополнительные средства.

Как мама, я не могу представить боль и страх от того, что у вас нет безопасного места для ваших детей - написала она в Instagram.

Шэрон Стоун объявила сбор пожертвований для +COOP, бутика товаров для дома на Беверли-Бульваре, который превратился в распределительный центр. Звезда «Основного инстинкта» призвала жертвовать одежду для женщин, мужчин и детей, бывшую в употреблении, а также подарочные карты и новые вешалки. Она добавила, что те, кто нуждается, могут прийти за одеялами, обувью и одеждой.

Американская актриса Дженнифер Гарнер, которая сама проживает в Палисадесе уже 25 лет и чей дом не пострадал от пожара, охватившего более 20 000 акров с 7 января, стала партнером отмеченного наградами шеф-повара Хосе Андреса, неприбыльной организации World Central Kitchen, оказывающей продовольственную помощь, чьи локации по всему округу Лос-Анджелеса помогают нуждающимся жителям Анджелеса.

Дженнифер Лопес, которая должна была появиться на The View 17 января и ряде других телевизионных программ в ближайшие дни, отменила свой показ, чтобы поддержать усилия по ликвидации последствий лесного пожара, пишет Entertainment Weekly.

Напомним,

После того, как лесные пожары в Калифорнии достигли Голливудских холмов, было эвакуировано 150 тысяч человек. В Малибу сгорели дома знаменитостей, включая поместье Пэрис Хилтон.

Четыре крупных лесных пожара охватили Лос-Анджелес и окрестности, унеся жизни 16 человек.

Пожар Палисейдс (Palisades Fire), который опустошил округ Лос-Анджелес в американском штате Калифорния, мог снова вспыхнуть от следов, оставшихся от предыдущего пожара, предположительно вызванного фейерверками, запущенными в канун Нового года.

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