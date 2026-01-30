Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії

$42.850.08
Популярнi новини
Президент України Володимир Зеленський заявив, що рф переорієнтувалася на удари по логістиці, а не по енергетиці. На Харківщині балістичною ракетою пошкоджено склади цивільного виробництва американської компанії.

Ударів рф по об'єктах енергетики за минулу ніч не фіксували, хоч такі були ще вчора вдень, а зараз спостерігається переорієнтація російської армії на удари по логістиці, також росія завдала удар балістичною ракетою по Харківщині і пошкодила склади цивільного виробництва - і це американська компанія, повідомив Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, пише УНН.

Провів спеціальний селектор по ситуації в регіонах України та відновлювальних роботах. За минулу ніч не було ударів по енергетичних обʼєктах, але ще вчора вдень були ураження саме енергетичної інфраструктури в кількох регіонах. Фіксуємо зараз переорієнтацію російської армії на удари по логістиці

- написав Зеленський у соцмережах.

Також, за даними Президента, тривають ворожі удари дронів по звичайній забудові в містах. "Було застосування і балістичної ракети проти Харківщини - пошкоджено склади звичайного цивільного виробництва, і це американська компанія", - вказав Зеленський.

"У Запоріжжі "шахеди" вдарили по одному з районів міста. Майже цілодобово тривають удари FPV-дронів по Херсону, по містах Дніпровщини, і найбільше по Нікополю. Складна ситуація в прикордонні Чернігівщини, Сумщини, Харківщини", - повідомив Президент.

З його слів, "була доповідь по Донеччині". "Окремо розглянули ситуацію в Черкаській області: потрібно зробити значно більше, щоб гарантувати людям базові потреби, і особливо для будинків з електроопаленням", - вказав Глава держави.

"Додаткові сили залучаються для Києва: станом на цей ранок було 378 багатоповерхових будинків без опалення", - зазначив Зеленський.

Звітували також, за даними Президента, по ситуації на Київщині, Полтавщині, у Кіровоградській області, на Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, у Чернівецькій області, на Хмельниччині та Житомирщині.

Окремі завдання - для міністра оборони України та командувача Повітряних сил ЗСУ щодо розбудови захисту від дронів по лінії між Херсоном і Запоріжжям. Торік були відповідні рішення Ставки, які на сьогодні реалізовані тільки частково. Доручив провести відповідну перевірку та представити заходи реагування. Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!

- підсумував Зеленський.

Юлія Шрамко

