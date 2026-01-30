Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії

Ударів рф по об'єктах енергетики за минулу ніч не фіксували, хоч такі були ще вчора вдень, а зараз спостерігається переорієнтація російської армії на удари по логістиці, також росія завдала удар балістичною ракетою по Харківщині і пошкодила склади цивільного виробництва - і це американська компанія, повідомив Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, пише УНН.

Провів спеціальний селектор по ситуації в регіонах України та відновлювальних роботах. За минулу ніч не було ударів по енергетичних обʼєктах, але ще вчора вдень були ураження саме енергетичної інфраструктури в кількох регіонах. Фіксуємо зараз переорієнтацію російської армії на удари по логістиці - написав Зеленський у соцмережах.

Також, за даними Президента, тривають ворожі удари дронів по звичайній забудові в містах. "Було застосування і балістичної ракети проти Харківщини - пошкоджено склади звичайного цивільного виробництва, і це американська компанія", - вказав Зеленський.

"У Запоріжжі "шахеди" вдарили по одному з районів міста. Майже цілодобово тривають удари FPV-дронів по Херсону, по містах Дніпровщини, і найбільше по Нікополю. Складна ситуація в прикордонні Чернігівщини, Сумщини, Харківщини", - повідомив Президент.

З його слів, "була доповідь по Донеччині". "Окремо розглянули ситуацію в Черкаській області: потрібно зробити значно більше, щоб гарантувати людям базові потреби, і особливо для будинків з електроопаленням", - вказав Глава держави.

"Додаткові сили залучаються для Києва: станом на цей ранок було 378 багатоповерхових будинків без опалення", - зазначив Зеленський.

Звітували також, за даними Президента, по ситуації на Київщині, Полтавщині, у Кіровоградській області, на Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, у Чернівецькій області, на Хмельниччині та Житомирщині.

Окремі завдання - для міністра оборони України та командувача Повітряних сил ЗСУ щодо розбудови захисту від дронів по лінії між Херсоном і Запоріжжям. Торік були відповідні рішення Ставки, які на сьогодні реалізовані тільки частково. Доручив провести відповідну перевірку та представити заходи реагування. Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні! - підсумував Зеленський.

