рф завдала ракетний удар по складах в передмісті Харкова, сталася масштабна пожежа: показали наслідки

Ексклюзив
10:25 • 1204 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 7852 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 16589 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
06:30 • 24634 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 31727 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 53729 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 40913 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 31522 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 56156 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 26462 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Біткоїн обвалився до двомісячного мінімуму через масовий відтік капіталу з американських ETF30 січня, 04:46 • 6070 перегляди
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у ЧечніPhoto05:12 • 25657 перегляди
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg05:47 • 30376 перегляди
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto08:38 • 19367 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами09:47 • 5970 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 56179 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 43507 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 46404 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 106259 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 134337 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Сі Цзіньпін
Кір Стармер
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Китай
Канада
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 24924 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 25423 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 48129 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 73007 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 69508 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Опалення
Золото

рф завдала ракетний удар по складах в передмісті Харкова, сталася масштабна пожежа: показали наслідки

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Російські війська атакували складське приміщення цивільного підприємства під Харковом. Пожежа охопила понад 5000 кв.м, руйнуючи будівлі.

рф завдала ракетний удар по складах в передмісті Харкова, сталася масштабна пожежа: показали наслідки

Російські війська завдали ракетного удару по складах підприємства у передмісті Харкова, сталася масштабна пожежа, повідомили у ДСНС у п'ятницю, показавши наслідки, пише УНН.

Вранці 30 січня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по складській будівлі цивільного підприємства у передмісті Харкова. Сталася масштабна пожежа площею понад 5000 м кв. 

- повідомили у ГУ ДСНС у Харківській області.

Значних руйнувань, як вказано, зазнали будівельні конструкції. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

До ліквідації наслідків ворожої атаки загалом залучено понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС, зокрема піротехнічний розрахунок, а також вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Рогань.

рф вдарила по Україні балістикою, знешкоджено 80 зі 111 ворожих дронів30.01.26, 08:26 • 4024 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Нерухомість
Село
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Харків