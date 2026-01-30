рф завдала ракетний удар по складах в передмісті Харкова, сталася масштабна пожежа: показали наслідки

Російські війська завдали ракетного удару по складах підприємства у передмісті Харкова, сталася масштабна пожежа, повідомили у ДСНС у п'ятницю, показавши наслідки, пише УНН.

Вранці 30 січня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по складській будівлі цивільного підприємства у передмісті Харкова. Сталася масштабна пожежа площею понад 5000 м кв. - повідомили у ГУ ДСНС у Харківській області.

Значних руйнувань, як вказано, зазнали будівельні конструкції. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

До ліквідації наслідків ворожої атаки загалом залучено понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС, зокрема піротехнічний розрахунок, а також вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Рогань.

