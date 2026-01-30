рф завдала ракетний удар по складах в передмісті Харкова, сталася масштабна пожежа: показали наслідки
Київ • УНН
Російські війська атакували складське приміщення цивільного підприємства під Харковом. Пожежа охопила понад 5000 кв.м, руйнуючи будівлі.
Російські війська завдали ракетного удару по складах підприємства у передмісті Харкова, сталася масштабна пожежа, повідомили у ДСНС у п'ятницю, показавши наслідки, пише УНН.
Вранці 30 січня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по складській будівлі цивільного підприємства у передмісті Харкова. Сталася масштабна пожежа площею понад 5000 м кв.
Значних руйнувань, як вказано, зазнали будівельні конструкції. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
До ліквідації наслідків ворожої атаки загалом залучено понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС, зокрема піротехнічний розрахунок, а також вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Рогань.
