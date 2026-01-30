рф вдарила по Україні балістикою, знешкоджено 80 зі 111 ворожих дронів

росія запустила по Україні вночі балістичну ракету, а також 111 дронів, 80 з яких збито або придушено, але є влучання балістики та 25 безпілотників, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 30 січня (з 18:00 29 січня) ворог атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Воронезької обл., а також 111 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Донецьк - ТОТ України, близько 70 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на двох локаціях - повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

