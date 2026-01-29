рф завдала удару по промисловій інфраструктурі Запоріжжя, виникла пожежа - ОВА

Армія вдарила по обʼєкту промислової інфраструктури у Запоріжжі, спалахнула пожежа. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

росіяни знову бʼють по Запоріжжю. Нанесено ворожий удар по обʼєкту промислової інфраструктури. Внаслідок атаки зайнялась пожежа - повідомив Федоров.

За його словами, попередньо, без постраждалих.

