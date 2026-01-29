рф завдала удару по промисловій інфраструктурі Запоріжжя, виникла пожежа - ОВА

$42.770.19
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
18:35 • 5472 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
17:45 • 10918 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 15101 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 26512 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 24735 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 28824 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 26061 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
29 січня, 11:30 • 19474 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
29 січня, 10:21 • 20994 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
Фіктивні відстрочки в реєстрі "Оберіг": викрито організовану групу посадовців ТЦК та ЗСУ29 січня, 12:30 • 6376 перегляди
Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі29 січня, 14:13 • 32695 перегляди
День пам'яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українців15:15 • 14349 перегляди
Лютий 2026 року: якою буде погода в останній місяць зими15:54 • 4276 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів16:36 • 9924 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи

Ексклюзив

17:45 • 10915 перегляди
Ексклюзив
17:45 • 10915 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів16:36 • 10017 перегляди
День пам'яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українців15:15 • 14400 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 74903 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураження28 січня, 07:00 • 103206 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі18:08 • 2526 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202616:52 • 3192 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 30043 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжу27 січня, 18:07 • 55988 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 53209 перегляди
рф завдала удару по промисловій інфраструктурі Запоріжжя, виникла пожежа - ОВА

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Внаслідок ворожого удару по об'єкту промислової інфраструктури Запоріжжя спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

рф завдала удару по промисловій інфраструктурі Запоріжжя, виникла пожежа - ОВА

Армія вдарила по обʼєкту промислової інфраструктури у Запоріжжі, спалахнула пожежа. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

росіяни знову бʼють по Запоріжжю. Нанесено ворожий удар по обʼєкту промислової інфраструктури. Внаслідок атаки зайнялась пожежа 

- повідомив Федоров.  

За його словами, попередньо, без постраждалих.

росіяни вдарили по двору багатоповерхівки в Запоріжжі: пошкоджено понад 100 квартир та 20 авто28.01.26, 06:16 • 3322 перегляди

Антоніна Туманова

Запоріжжя