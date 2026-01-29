рф завдала удару по промисловій інфраструктурі Запоріжжя, виникла пожежа - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок ворожого удару по об'єкту промислової інфраструктури Запоріжжя спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Армія вдарила по обʼєкту промислової інфраструктури у Запоріжжі, спалахнула пожежа. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
росіяни знову бʼють по Запоріжжю. Нанесено ворожий удар по обʼєкту промислової інфраструктури. Внаслідок атаки зайнялась пожежа
За його словами, попередньо, без постраждалих.
