рф нанесла удар по промышленной инфраструктуре Запорожья, возник пожар – ОВА

Армия ударила по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожье, вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

россияне снова бьют по Запорожью. Нанесен вражеский удар по объекту промышленной инфраструктуры. В результате атаки загорелся пожар - сообщил Федоров.

По его словам, предварительно, без пострадавших.

