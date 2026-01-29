рф нанесла удар по промышленной инфраструктуре Запорожья, возник пожар – ОВА
Киев • УНН
В результате вражеского удара по объекту промышленной инфраструктуры Запорожья вспыхнул пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.
Армия ударила по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожье, вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
россияне снова бьют по Запорожью. Нанесен вражеский удар по объекту промышленной инфраструктуры. В результате атаки загорелся пожар
По его словам, предварительно, без пострадавших.
