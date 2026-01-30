рф ударила по Украине баллистикой, обезврежено 80 из 111 вражеских дронов

россия запустила по Украине ночью баллистическую ракету, а также 111 дронов, 80 из которых сбиты или подавлены, но есть попадания баллистики и 25 беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 30 января (с 18:00 29 января) враг атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Воронежской обл., а также 111 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Донецк - ВОТ Украины, около 70 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 25 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на двух локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

