рф нанесла ракетный удар по складам в пригороде Харькова, произошел масштабный пожар: показали последствия

Эксклюзив
10:25 • 1272 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 8142 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 16816 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
06:30 • 24862 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 31953 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 53947 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 41045 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 31602 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 56394 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 26479 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
Биткойн обвалился до двухмесячного минимума из-за массового оттока капитала из американских ETF30 января, 04:46 • 6070 просмотра
"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в ЧечнеPhoto05:12 • 25657 просмотра
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg05:47 • 30376 просмотра
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto08:38 • 19367 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам09:47 • 5970 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 56411 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 43724 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 46614 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 106469 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 134541 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 25053 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 25539 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 48234 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 73105 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 69602 просмотра
рф нанесла ракетный удар по складам в пригороде Харькова, произошел масштабный пожар: показали последствия

Киев • УНН

 • 386 просмотра

Российские войска атаковали складское помещение гражданского предприятия под Харьковом. Пожар охватил более 5000 кв.м, разрушая здания.

рф нанесла ракетный удар по складам в пригороде Харькова, произошел масштабный пожар: показали последствия

Российские войска нанесли ракетный удар по складам предприятия в пригороде Харькова, произошел масштабный пожар, сообщили в ГСЧС в пятницу, показав последствия, пишет УНН.

Утром 30 января российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по складскому зданию гражданского предприятия в пригороде Харькова. Произошел масштабный пожар площадью более 5000 м кв. 

- сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Значительные разрушения, как указано, получили строительные конструкции. Предварительно, обошлось без пострадавших.

К ликвидации последствий вражеской атаки в общей сложности привлечено более 80 спасателей и 20 единиц техники ГСЧС, в том числе пиротехнический расчет, а также пожарные местной пожарной команды из поселка Рогань.

рф ударила по Украине баллистикой, обезврежено 80 из 111 вражеских дронов30.01.26, 08:26 • 4030 просмотров

Юлия Шрамко

