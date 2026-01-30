рф нанесла ракетный удар по складам в пригороде Харькова, произошел масштабный пожар: показали последствия

Российские войска нанесли ракетный удар по складам предприятия в пригороде Харькова, произошел масштабный пожар, сообщили в ГСЧС в пятницу, показав последствия, пишет УНН.

Утром 30 января российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по складскому зданию гражданского предприятия в пригороде Харькова. Произошел масштабный пожар площадью более 5000 м кв. - сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Значительные разрушения, как указано, получили строительные конструкции. Предварительно, обошлось без пострадавших.

К ликвидации последствий вражеской атаки в общей сложности привлечено более 80 спасателей и 20 единиц техники ГСЧС, в том числе пиротехнический расчет, а также пожарные местной пожарной команды из поселка Рогань.

