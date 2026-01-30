$42.850.08
Ексклюзив
06:30 • 2514 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 12638 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 27944 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 23537 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 21342 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 30827 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 22965 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 34872 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 30053 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 33119 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
У Києві найбільше багатоповерхівок без тепла - на Троєщині, але їх вже почали підключати - мер

Київ • УНН

 • 354 перегляди

378 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла, більшість з них – на Троєщині. За добу на Троєщині підключено понад 150 будинків.

У Києві найбільше багатоповерхівок без тепла - на Троєщині, але їх вже почали підключати - мер

378 багатоповерхівок у Києві залишаються без тепла, і більшість - на Троєщині, та будинки там напередодні вже почали підключати, повідомив у п'ятницю мер Києва Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

378 багатоповерхівок Києва ще залишаються без тепла. Більшість із них - на Троєщині. Частина - в кількох інших районах столиці. Протягом вчорашнього дня на Троєщині до опалення підключили перших понад 100 будинків. Цієї ночі - ще 50

- повідомив Кличко.

Комунальники й енергетики, з його слів, продовжують працювати в різних районах столиці, щоб повернути теплопостачання в оселі киян.

У Києві зберігається дефіцит електроенергії, над стабілізацією працює понад 200 бригад - Шмигаль29.01.26, 22:45 • 10486 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв
Енергетика
Опалення
Електроенергія
Віталій Кличко
Київ