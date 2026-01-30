У Києві найбільше багатоповерхівок без тепла - на Троєщині, але їх вже почали підключати - мер
Київ • УНН
378 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла, більшість з них – на Троєщині. За добу на Троєщині підключено понад 150 будинків.
378 багатоповерхівок у Києві залишаються без тепла, і більшість - на Троєщині, та будинки там напередодні вже почали підключати, повідомив у п'ятницю мер Києва Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
378 багатоповерхівок Києва ще залишаються без тепла. Більшість із них - на Троєщині. Частина - в кількох інших районах столиці. Протягом вчорашнього дня на Троєщині до опалення підключили перших понад 100 будинків. Цієї ночі - ще 50
Комунальники й енергетики, з його слів, продовжують працювати в різних районах столиці, щоб повернути теплопостачання в оселі киян.
